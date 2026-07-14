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सपनों की दुनिया में छिपे होते हैं कई संकेत, अपनी मौत देखना शुभ या अशुभ? स्वप्न शास्त्र के संकेत चौंका देंगे

Death in dreams: स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अपनी मृत्यु देखना अशुभ नहीं बल्कि भाग्योदय और सकारात्मक बदलाव का संकेत माना जाता है. माना जाता है कि ऐसा सपना जीवन से नकारात्मकता दूर होने और सफलता के नए दौर की शुरुआत का संकेत देता है. इसी तरह सपने में बीमारी दिखना स्वास्थ्य सुधार, आसमान में उड़ना चिंताओं से मुक्ति और आग में जलना धन लाभ का प्रतीक माना गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 14, 2026 1:41:04 PM IST

सपने में दिखी अपनी अंतिम यात्रा? स्वप्न शास्त्र में बताए गए हैं इसके खास संकेत
सपने में दिखी अपनी अंतिम यात्रा? स्वप्न शास्त्र में बताए गए हैं इसके खास संकेत


Death in dreams: नींद में इंसान एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसका कोई नियंत्रण नहीं होता. इसी दौरान उसे तरह-तरह के सपने दिखाई देते हैं. कुछ सपने सुबह होते-होते यादों से मिट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक मन में बने रहते हैं. इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सपना अपनी ही मृत्यु का होता है. ऐसे सपने देखने के बाद अक्सर लोग डर जाते हैं और उसके अर्थ को लेकर परेशान रहने लगते हैं. स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपनों के बारे में विस्तार से बताया गया है. मान्यता है कि सपने केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि कई बार वे जीवन में होने वाले बदलावों और परिस्थितियों के संकेत भी देते हैं.

प्राचीन काल से सपनों को माना गया है संकेतों का माध्यम

भारतीय परंपरा में सपनों को हमेशा विशेष महत्व दिया गया है. प्राचीन काल से ही यह माना जाता रहा है कि कुछ सपने भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व संकेत देते हैं. धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं. मान्यता है कि रामायण काल में भगवान राम ने राजा दशरथ की मृत्यु से पहले अशुभ संकेतों वाले सपने देखे थे. इसी तरह रावण को भी अपनी मृत्यु से पहले कई संकेत सपनों के माध्यम से मिले थे. हालांकि वर्तमान समय में ऐसे सपनों को लेकर घबराने की बजाय उनके प्रतीकात्मक अर्थ को समझने की सलाह दी जाती है.

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सपने में अपनी मृत्यु देखना क्यों माना जाता है शुभ?

स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सपने में अपनी ही मृत्यु देखता है तो इसे अशुभ नहीं माना जाता. इसके उलट यह एक सकारात्मक संकेत माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति के जीवन में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा, परेशानियां या बाधाएं समाप्त होने वाली हैं. यह जीवन में नए अवसरों, सफलता और प्रगति के आगमन का भी संकेत हो सकता है. इसलिए अपनी मृत्यु का सपना देखने के बाद डरने की बजाय इसे बदलाव और भाग्योदय का संकेत माना जाता है.

सपने में बीमारी दिखे तो क्या होता है?

यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को बीमार देखता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका अर्थ वास्तविक जीवन में बीमारी बढ़ना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य में सुधार होना माना जाता है. इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सपने में मृत्यु भोज में भोजन करता हुआ दिखाई देता है तो इसे भी रोग और कष्टों से मुक्ति का संकेत माना गया है. ऐसे सपनों को स्वास्थ्य संबंधी सकारात्मक बदलावों से जोड़कर देखा जाता है.

आसमान में उड़ना और आग में जलना क्या दर्शाता है?

कई लोगों को सपने में खुद को उड़ते हुए देखने का अनुभव होता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खुद को आसमान में उड़ते हुए देखता है तो यह मानसिक तनाव, चिंता और परेशानियों से राहत मिलने का संकेत माना जाता है. वहीं अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को आग में जलता हुआ देखे तो इसे धन लाभ और आर्थिक उन्नति का संकेत माना जाता है. यह सपना भविष्य में आर्थिक स्थिति मजबूत होने की ओर इशारा कर सकता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खुद को आत्महत्या करते हुए देखता है तो इसका अर्थ वास्तविक जीवन में किसी गंभीर परेशानी, दबाव या संकट से छुटकारा मिलने का संकेत हो सकता है. हालांकि कुछ मान्यताओं में इसे आने वाली चुनौतियों या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत भी माना गया है. इसलिए ऐसे सपनों की व्याख्या व्यक्ति की परिस्थितियों और अन्य संकेतों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

किसी अपने की मृत्यु का सपना क्या कहता है?

यदि सपने में किसी करीबी व्यक्ति की मृत्यु दिखाई देती है तो इसे उस व्यक्ति के जीवन में किसी बड़े परिवर्तन का संकेत माना जाता है. यह परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है. वहीं सपने में भूत-प्रेत, डरावनी आकृतियां या रहस्यमयी दृश्य दिखाई देना आने वाले समय में कुछ परेशानियों या मानसिक तनाव की ओर इशारा कर सकता है. इसलिए ऐसे सपनों को सावधानी बरतने का संकेत माना जाता है.

सपनों को डर नहीं, संकेत की तरह समझें

स्वप्न शास्त्र सपनों को जीवन में होने वाले बदलावों के प्रतीक के रूप में देखता है. इसलिए हर डरावना सपना अशुभ हो, ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार जो सपना सबसे ज्यादा भय पैदा करता है, वही जीवन में नई शुरुआत, सफलता और सकारात्मक परिवर्तन का संकेत भी बन सकता है.

Tags: dream science
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