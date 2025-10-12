Diwali 2025 Upay: दिवाली से पहले करें ये अचूक उपाय, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा

Diwali 2025: हिंदू पंचांग अनुसार दिवाली का पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर मनाया जाता है. ये त्योहार इस बार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ऐसे में आप दिवाली से पहले अपने घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं. जिससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है और वास्तु दोष की समस्या से भी मुक्ति मिल सकती है.

धन लाभ के लिए करें ये उपाय

वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को बहुत ही शुभ माना जाता है. आप इस दिशा में तिजोरी, जेवर या जरूरी कागजात को रख सकते हैं. ऐसा करने से आपके ऊपर कुबेर देव और मां लक्ष्मी की कृपा बन सकती है. साथ ही आप इस दिशा में कुबेर यंत्र, माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर सकते हैं.

घर की उत्तर दिशा में भूलकर भी कूड़ेदान और जूते-चप्पल को नहीं रखना चाहिए. ये काफी अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है.

इन गलतियों में करें सुधार

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार का खास महत्व है. ऐसे में साफ-सफाई करने का पूरा ध्यान रखें. अगर आपका मुख्य द्वार सही अवस्था में नहीं है तो इससे आपको नुकसान हो सकता है.

इसी के साथ ये भी ध्यान रखें कि आपके घर पर जो नल लगे हैं उनमें से पानी नहीं व्यर्थ बहना चाहिए वरना ये आपको धन हानि करवा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब हो चुका है, कोई टूटा-फूटा सामान भी न रखें. क्योंकि ये घर में नकारात्मक ऊर्जा फैला सकता है.

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)