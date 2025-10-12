Diwali 2025 Upay: दिवाली से पहले करें ये अचूक उपाय, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा
Home > एस्ट्रो > Diwali 2025 Upay: दिवाली से पहले करें ये अचूक उपाय, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा

Diwali 2025 Upay: दिवाली से पहले करें ये अचूक उपाय, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा

Diwali 2025: दिवाली का त्योहार हिंदूओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस साल 20 अक्टूबर को ये प्रकाश का पर्व मनाया जाएगा. इस दिवाली अगर आप भी चाहते हैं मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इसके लिए आपको कुछ वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए.

By: Shivi Bajpai | Published: October 12, 2025 2:01:23 PM IST

Diwali 2025 Upay: दिवाली से पहले करें ये अचूक उपाय, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा

Diwali 2025: हिंदू पंचांग अनुसार दिवाली का पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर मनाया जाता है. ये त्योहार इस बार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ऐसे में आप दिवाली से पहले अपने घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं. जिससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है और वास्तु दोष की समस्या से भी मुक्ति मिल सकती है.

धन लाभ के लिए करें ये उपाय

वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को बहुत ही शुभ माना जाता है. आप इस दिशा में तिजोरी, जेवर या जरूरी कागजात को रख सकते हैं. ऐसा करने से आपके ऊपर कुबेर देव और मां लक्ष्मी की कृपा बन सकती है. साथ ही आप इस दिशा में कुबेर यंत्र, माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर सकते हैं. 

घर की उत्तर दिशा में भूलकर भी कूड़ेदान और जूते-चप्पल को नहीं रखना चाहिए. ये काफी अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है. 

Diwali 2025: दिवाली पर क्यों होती है भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा, जानें इसका महत्व

इन गलतियों में करें सुधार 

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार का खास महत्व है. ऐसे में साफ-सफाई करने का पूरा ध्यान रखें. अगर आपका मुख्य द्वार सही अवस्था में नहीं है तो इससे आपको नुकसान हो सकता है. 

इसी के साथ ये भी ध्यान रखें कि आपके घर पर जो नल लगे हैं उनमें से पानी नहीं व्यर्थ बहना चाहिए वरना ये आपको धन हानि करवा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब हो चुका है, कोई टूटा-फूटा सामान भी न रखें. क्योंकि ये घर में नकारात्मक ऊर्जा फैला सकता है. 

Diwali 2025: दिवाली से पहले अगर आपको दिख रहे हैं ये सपने, तो आप पर प्रसन्न होने वाली हैं माता लक्ष्मी

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)

Tags: diwalidiwali 2025diwali ka upayDiwali kyu mnate hai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
Diwali 2025 Upay: दिवाली से पहले करें ये अचूक उपाय, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Diwali 2025 Upay: दिवाली से पहले करें ये अचूक उपाय, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Diwali 2025 Upay: दिवाली से पहले करें ये अचूक उपाय, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा
Diwali 2025 Upay: दिवाली से पहले करें ये अचूक उपाय, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा
Diwali 2025 Upay: दिवाली से पहले करें ये अचूक उपाय, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा
Diwali 2025 Upay: दिवाली से पहले करें ये अचूक उपाय, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा