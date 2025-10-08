Lucky Zodiac Sign On Diwali 2025: दिवाली पर इन 3 राशियों का शुरू होगा Golden Period, व्यापार और नौकरी में होगा लाभ ही लाभ
Lucky Zodiac Sign On Diwali 2025: दिवाली पर इन 3 राशियों का शुरू होगा Golden Period, व्यापार और नौकरी में होगा लाभ ही लाभ

Choti Diwali 2025 Lucky Zodiac Sign: छोटी दिवाली के दिन ग्रहों का विशेष संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से 3 राशियों को बेहद लाभ होने वाला हैं. नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं. समाझ में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. लव लाइफ में बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है.

By: chhaya sharma | Last Updated: October 9, 2025 1:53:28 PM IST

Lucky Zodiac Sign On Diwali 2025
Lucky Zodiac Sign On Diwali 2025

Choti Diwali Horoscope 2025: कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी मनाई जाती हैं. इस वर्ष छोटी दिवाली का त्योहार 19 अक्टूबर 2025 के दिन मनाया जायेग. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छोटी दिवाली घर के मुख्य द्वार पर यमराज के नाम का चौमुखा दीप जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल सके और घर से नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाए. वहीं इस साल छोटी दिवाली के दिन ग्रहों का विशेष संयोग भी बन रहा है, जिसकी वजह से छोटी दिवाली का दिन 3 राशियों के लिए बेहद खास रहने वाल हैं 

छोटी दिवाली के दिन कर रहे हैं गुरु ग्रह राशि परिवर्तन 

छोटी दिवाली के दिन गुरु ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. गुरु 19 अक्तूबर 2025  के दिन 12 बजकर 57 मिनट पर कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं. गुरु की इस चाल से मिथुन, कन्या और मकर राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला हैं. तरक्की इनके कदम चूमने वाली है, धन की वर्षा भी इस दौरान इन 3 राशियों पर होने वाली हैं. चलिए जानते है किस राशि वालें लोगों को क्या होने वाला है छोटी दिवाली के दिन फायदा 

दिवाली के दिन किस राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत (Lucky Zodiac Sign On Diwali 2025)

मिथुन राशि (Gemini)

19 अक्तूबर 2025, छोटी दिवाली के दिन गुरु के कर्क राशि में गोचर करने से मिथुन राशि वाले लोगों को बेहद ज्यादा लाभ होने वाला है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. किसी पूराने निवेश से आपको लाभ हो सकता है. संतान सुख की प्राप्ति भी महिलाओं को हो सकती है.

कन्या राशि (Virgo)

छोटी दिवाली 19 अक्तूबर 2025 के दिन गुरु के कर्क राशि में गोचर करने से कन्या राशि वालों को भी काफी लाभ होने वाले हैं, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं. समाझ में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. इस दौरान आप प्रेम जीवन में कई सकारात्मक बदलाव भी आप महसूस करेंगे. बड़ा धन लाभ भी आपको इस दौरान हो सकता है.

मकर राशि (Capricorn)

19 अक्तूबर 2025, छोटी दिवाली के दिन गुरु के कर्क राशि में गोचर करने से मकर राशि वालों का भाग्योदय होगा और यह समय आपके लिए सफलाता लाने वाला होगा. समाज में कुछ नए लोगों से मिलेंगे और आपकी कला में भी निखार आएगा. नौकरी के लिए अगर कहीं अप्लाई किया था, तो शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना हैं. आर्थिक स्थिति मजबूती होगी और व्यापार में भी अच्छा मुनाफा होगा.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है

Lucky Zodiac Sign On Diwali 2025: दिवाली पर इन 3 राशियों का शुरू होगा Golden Period, व्यापार और नौकरी में होगा लाभ ही लाभ

