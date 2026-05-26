जमीन पर खाना शुभ या डाइनिंग टेबल पर? वास्तु के ये नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन करने का तरीका और दिशा दोनों बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं. जमीन पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर खाना सबसे शुभ माना जाता है. वहीं डाइनिंग टेबल का सही आकार, दिशा और साफ-सफाई भी घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है.

वास्तु में सिर्फ रसोई या भोजन बनाने के नियम ही नहीं बताए गए, बल्कि किस दिशा में बैठकर खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए, इसका भी खास महत्व माना गया है. कहा जाता है कि सही दिशा और सही तरीके से किया गया भोजन घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाता है, जबकि गलत दिशा आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है.

जमीन पर बैठकर खाना क्यों माना जाता है शुभ?

वास्तु शास्त्र और आयुर्वेद दोनों में जमीन पर पालथी मारकर बैठकर भोजन करने को बेहद लाभकारी माना गया है. ऐसा करने से शरीर का संतुलन बेहतर रहता है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है.कहा जाता है कि जब व्यक्ति जमीन पर बैठकर खाता है तो उसका सीधा जुड़ाव पृथ्वी तत्व से होता है, जिससे मन शांत रहता है और भोजन सही तरीके से पचता है.

जमीन पर बैठकर भोजन करते समय रखें इन बातों का ध्यान

आसन का जरूर करें इस्तेमाल

वास्तु के अनुसार कभी भी सीधे फर्श पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए. हमेशा सूती, ऊनी या कुशा के आसन पर बैठना शुभ माना गया है.मान्यता है कि सीधे जमीन पर बैठने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है.

सही दिशा में बैठकर करें भोजन

अगर आप जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए.इन दिशाओं को शुभ और ऊर्जा देने वाली दिशा माना गया है.

थाली जमीन पर न रखें

भोजन की थाली को सीधे फर्श पर रखने के बजाय छोटी चौकी या स्टैंड पर रखना बेहतर माना गया है. इससे भोजन का सम्मान भी बना रहता है.

डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तो जान लें ये वास्तु नियम

आज के समय में डाइनिंग टेबल हर घर का हिस्सा बन चुका है. वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करना भी शुभ माना जाता है.

कैसी होनी चाहिए डाइनिंग टेबल?

वास्तु के मुताबिक डाइनिंग टेबल का आकार चौकोर या आयताकार होना सबसे अच्छा माना जाता है.गोल आकार की टेबल ऊर्जा के संतुलन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए उससे बचने की सलाह दी जाती है.

घर में किस दिशा में रखें डाइनिंग टेबल?

डाइनिंग टेबल या डाइनिंग एरिया को घर के पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम हिस्से में रखना शुभ माना गया है.साथ ही भोजन करते समय कोशिश करें कि आपका चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे.

डाइनिंग एरिया में आईना लगाना क्यों माना जाता है शुभ?

वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि अगर डाइनिंग टेबल के सामने ऐसा दर्पण लगाया जाए जिसमें भोजन दिखाई दे, तो घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती.