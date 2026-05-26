Home > एस्ट्रो > जमीन पर खाना शुभ या डाइनिंग टेबल पर? वास्तु के ये नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत

जमीन पर खाना शुभ या डाइनिंग टेबल पर? वास्तु के ये नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत

Vastu Tips: आजकल ज्यादातर घरों में डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने का चलन बढ़ गया है. वहीं कई लोग अब भी जमीन पर बैठकर भोजन करना ज्यादा अच्छा और पारंपरिक मानते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन करने का सही तरीका क्या है?

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 26, 2026 6:22:36 PM IST

जमीन पर खाना शुभ या डाइनिंग टेबल पर? जानिए सही नियम
जमीन पर खाना शुभ या डाइनिंग टेबल पर? जानिए सही नियम


 Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन करने का तरीका और दिशा दोनों बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं. जमीन पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर खाना सबसे शुभ माना जाता है. वहीं डाइनिंग टेबल का सही आकार, दिशा और साफ-सफाई भी घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है.
 
वास्तु में सिर्फ रसोई या भोजन बनाने के नियम ही नहीं बताए गए, बल्कि किस दिशा में बैठकर खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए, इसका भी खास महत्व माना गया है. कहा जाता है कि सही दिशा और सही तरीके से किया गया भोजन घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाता है, जबकि गलत दिशा आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है.

 जमीन पर बैठकर खाना क्यों माना जाता है शुभ?

वास्तु शास्त्र और आयुर्वेद दोनों में जमीन पर पालथी मारकर बैठकर भोजन करने को बेहद लाभकारी माना गया है. ऐसा करने से शरीर का संतुलन बेहतर रहता है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है.कहा जाता है कि जब व्यक्ति जमीन पर बैठकर खाता है तो उसका सीधा जुड़ाव पृथ्वी तत्व से होता है, जिससे मन शांत रहता है और भोजन सही तरीके से पचता है.

 जमीन पर बैठकर भोजन करते समय रखें इन बातों का ध्यान

आसन का जरूर करें इस्तेमाल
 
वास्तु के अनुसार कभी भी सीधे फर्श पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए. हमेशा सूती, ऊनी या कुशा के आसन पर बैठना शुभ माना गया है.मान्यता है कि सीधे जमीन पर बैठने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है.
 
 सही दिशा में बैठकर करें भोजन
 
अगर आप जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए.इन दिशाओं को शुभ और ऊर्जा देने वाली दिशा माना गया है.
 
 थाली जमीन पर न रखें
 
भोजन की थाली को सीधे फर्श पर रखने के बजाय छोटी चौकी या स्टैंड पर रखना बेहतर माना गया है. इससे भोजन का सम्मान भी बना रहता है.

 डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तो जान लें ये वास्तु नियम

आज के समय में डाइनिंग टेबल हर घर का हिस्सा बन चुका है. वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करना भी शुभ माना जाता है.
 
 कैसी होनी चाहिए डाइनिंग टेबल?
 
वास्तु के मुताबिक डाइनिंग टेबल का आकार चौकोर या आयताकार होना सबसे अच्छा माना जाता है.गोल आकार की टेबल ऊर्जा के संतुलन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए उससे बचने की सलाह दी जाती है.
 
 घर में किस दिशा में रखें डाइनिंग टेबल?
 
डाइनिंग टेबल या डाइनिंग एरिया को घर के पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम हिस्से में रखना शुभ माना गया है.साथ ही भोजन करते समय कोशिश करें कि आपका चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे.
 
 डाइनिंग एरिया में आईना लगाना क्यों माना जाता है शुभ?
 
वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि अगर डाइनिंग टेबल के सामने ऐसा दर्पण लगाया जाए जिसमें भोजन दिखाई दे, तो घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती.
 
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.


 
 
 
 
 
 

You Might Be Interested In
Tags: Dining Table Vastuhome-hero-pos-5vastu for eating foodVastu Shastra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एवोकाडो खाने के 5 फायदे

May 26, 2026

मोटापे के दुश्मन हैं ये 6 आयुर्वेदिक ड्रिंक्स; तुरंत करें...

May 26, 2026

लू के थपेड़ों से बचाएंगे एक्सपर्ट के ये समर डाइट...

May 26, 2026

बालों को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

May 26, 2026

गर्मी में ‘भट्टी’ बन जाते हैं भारत के ये टॉप...

May 25, 2026

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026
जमीन पर खाना शुभ या डाइनिंग टेबल पर? वास्तु के ये नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जमीन पर खाना शुभ या डाइनिंग टेबल पर? वास्तु के ये नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत
जमीन पर खाना शुभ या डाइनिंग टेबल पर? वास्तु के ये नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत
जमीन पर खाना शुभ या डाइनिंग टेबल पर? वास्तु के ये नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत
जमीन पर खाना शुभ या डाइनिंग टेबल पर? वास्तु के ये नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत