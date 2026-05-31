आखिर क्यों हर साल बदल जाती है दिवाली और होली की तारीख? तिथि और तारीख के बीच का अंतर जानकर रह जाएंगे हैरान

Date And Tithi Difference: हममें से ज्यादातर लोग रोजमर्रा की बातचीत में ‘तिथि’ और ‘तारीख’ शब्दों का इस्तेमाल एक ही अर्थ में कर देते हैं. लेकिन वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं. यही वजह है कि कई बार किसी त्योहार की तारीख हर साल बदल जाती है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखें हमेशा तय रहती हैं.

अगर आप भी अब तक तिथि और तारीख को एक ही समझते थे, तो आज इनके बीच का यह महत्वपूर्ण अंतर जरूर जान लीजिए.

तारीख क्या होती है?

तारीख, जिसे अंग्रेजी में Date कहा जाता है, पूरी तरह से सौर कैलेंडर यानी सूर्य की गणना पर आधारित होती है.अंग्रेजी कैलेंडर में हर दिन की एक निश्चित तारीख होती है और यह हर रात 12 बजे बदल जाती है. चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, तारीख का नियम एक जैसा रहता है.तारीख की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी अवधि हमेशा 24 घंटे की होती है. इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता.

तिथि क्या होती है?

तिथि हिंदू पंचांग और वैदिक ज्योतिष का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह सूर्य और चंद्रमा की आपसी स्थिति के आधार पर तय की जाती है.

हिंदू पंचांग में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी से लेकर पूर्णिमा और अमावस्या तक अलग-अलग तिथियां होती हैं.

तिथि का समय निश्चित नहीं होता. यह सुबह, दोपहर, शाम या रात किसी भी समय बदल सकती है.

क्यों बदलती रहती है तिथि?

वैदिक गणना के अनुसार चंद्रमा की गति हमेशा एक समान नहीं रहती. इसी वजह से हर तिथि की अवधि भी अलग-अलग हो सकती है.कभी कोई तिथि लगभग 19 घंटे की होती है तो कभी 26 घंटे तक भी चल सकती है. यही कारण है कि तिथि बदलने का कोई तय समय नहीं होता.

तिथि और तारीख में क्या है सबसे बड़ा अंतर?

विशेषता तारीख तिथि आधार सूर्य आधारित कैलेंडर चंद्रमा आधारित पंचांग बदलने का समय रात 12 बजे किसी भी समय अवधि हमेशा 24 घंटे 19 से 26 घंटे तक उपयोग दैनिक और प्रशासनिक कार्य धार्मिक और शुभ कार्य



त्योहारों की तारीख हर साल क्यों बदलती है?

दरअसल, हिंदू धर्म के अधिकांश पर्व और व्रत तिथि के आधार पर मनाए जाते हैं, तारीख के आधार पर नहीं. चूंकि तिथियां हर साल अलग-अलग तारीखों पर पड़ती हैं, इसलिए दिवाली, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और नवरात्र जैसे त्योहारों की अंग्रेजी तारीख हर साल बदल जाती है.कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही अंग्रेजी तारीख पर दो अलग-अलग तिथियां आ जाएं या फिर कोई तिथि सूर्योदय से पहले बदल जाए.

धार्मिक कार्यों में तिथि का महत्व

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ, व्रत, विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों के लिए तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है.पंचांग में तिथि देखकर ही शुभ मुहूर्त निकाला जाता है. इसलिए धार्मिक दृष्टि से तिथि को तारीख से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है.