Dhanteras ke Din kre ye upay: धनतेरस के दिन धनलाभ के लिए करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

धनतेरस दीपोत्सव का सबसे पहला दिन होता है. जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है. ये दिन सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इस दिन भगवान धनवंतरि, मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है. इस दिन कुछ उपायों को करने का भी खास महत्व है. तो आइए जानते हैं ऐसे कौन-से उपाय हैं जिन्हें करने से आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है.

By: Shivi Bajpai | Published: October 16, 2025 8:22:48 PM IST

धनतेरस के दिन का हिंदू धर्म में खास महत्व है. इस दिन भगवान धनवंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुछ उपायों को करने से आपके घर में सुख-समृद्धि का वास होता है और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है. 

धनवंतरि और मां लक्ष्मी का पूजन

धनतेरस की शाम को आप भगवान धनवंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की विधिवत पूजा करें. पूजा में आप उन्हें तिलक लगाएं, फूल, हल्दी, अक्षत और मिठाई अर्पित करें. उसके बाद आप शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें.

धातु खरीदने से होगा लाभ 

धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व है. इस दिन अलग-अलग धातु जैसे सोना-चांदी, तांबा, स्टील खरीदने का खास महत्व है. ये सुख-समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है. अगर आप कोई बर्तन नहीं खरीद सकते हैं तो एक चांदी का सिक्का जरूर खरीदें.

यमदीप दान करें

धनतरेस की रात को मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं. इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है. घर में सुख-शांति बनी रहती है.

श्री यंत्र और कुबेर यंत्र की स्थापना

घर में श्री यंत्र या कुबेर यंत्र की स्थापना करें. इसे लक्ष्मी जी के सामने रखकर पूजा करें और नियमित रूप से दीपक जलाएं. इससे धन की रुकावटें दूर होती हैं.

गौमती चक्र और कौड़ी का प्रयोग

ग्यारह गौमती चक्र और इक्कीस सफेद कौड़ियां लक्ष्मी जी की पूजा में रखें. पूजा के बाद इन्हें अपने धन स्थान (तिजोरी या अलमारी) में रखें, जिससे धन टिकता है और खर्च में कमी आती है.

मीठा भोजन बनाएं

इस दिन घर में मीठे पकवान बनाएं और परिवार व जरूरतमंदों को खिलाएं. इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. धनतेरस पर ये छोटे-छोटे उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन की वृद्धि होती है. 

