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Moon Transit In Libra: कल से शुरू होगा शुभ समय, 24 जून को चंद्रमा बदलेंगे चाल, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Moon Transit In Libra: 24 जून 2026 को चंद्रमा का तुला राशि में गोचर होने जा रहा है. शुक्र की राशि में चंद्रमा का प्रवेश शिक्षा, नौकरी, व्यापार, संपत्ति, विवाह और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है. उच्च शिक्षा, नौकरी परिवर्तन, व्यापारिक यात्राओं, संपत्ति खरीद और वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों में शुभ संकेत मिल रहे हैं. साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक शांति में भी वृद्धि होने की संभावना है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: June 23, 2026 2:37:06 PM IST

चंद्रमा का गोचर बदल सकता है जीवन
चंद्रमा का गोचर बदल सकता है जीवन


Moon Transit In Libra: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 24 जून 2026 को सुबह 12 बजकर 52 मिनट पर चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे. तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जिन्हें सुख-सुविधा, वैभव, प्रेम, कला और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है. वहीं चंद्रमा मन, भावनाओं, मानसिक शांति, माता और संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. जब चंद्रमा शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में संतुलन, सौंदर्य, रिश्तों में मधुरता और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है, लेकिन पांच राशियों को इसका विशेष लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है.

उच्च शिक्षा और करियर में मिल सकती है सफलता

इस गोचर का प्रभाव उन लोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है जो उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर जाने की तैयारी कर रहे हैं. लंबे समय से प्रयास कर रहे विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलने के योग बन सकते हैं. वहीं नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को भी नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं और कार्यक्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं.

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व्यापारियों को यात्रा से हो सकता है लाभ

कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर शुभ संकेत लेकर आ सकता है. व्यापार के विस्तार के लिए की गई यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं. नए ग्राहकों और नए अवसरों से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं. जो लोग अपने व्यवसाय को नई दिशा देना चाहते हैं, उनके लिए यह समय योजनाओं को लागू करने का उपयुक्त अवसर माना जा रहा है.

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी

चंद्रमा और शुक्र के प्रभाव से आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव बढ़ सकता है. धार्मिक कार्यों में मन लगाने से मानसिक शांति मिलेगी और कई प्रकार की परेशानियों से बचाव हो सकता है. इस दौरान सकारात्मक सोच और संयमित व्यवहार व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद कर सकता है. जो लोग लंबे समय से घर, जमीन या अन्य संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है. संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति होने और मनचाही डील पूरी होने की संभावना बन रही है. हालांकि किसी भी निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच-पड़ताल करना आवश्यक रहेगा.

आर्थिक स्थिति में दिख सकता है सुधार

इस गोचर के दौरान कई लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं और आय के नए स्रोत बनने की संभावना भी बन सकती है. व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में किए गए प्रयासों का लाभ मिलने से वित्तीय संतुष्टि महसूस हो सकती है. जिन लोगों का विवाह लंबे समय से टल रहा है या जो उपयुक्त जीवनसाथी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय शुभ साबित हो सकता है. विवाह संबंधी चर्चाओं में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. इसके अलावा पारिवारिक माहौल भी पहले की तुलना में अधिक सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहने के संकेत हैं.

मान-सम्मान और सामाजिक छवि होगी मजबूत

जो लोग समाजसेवा, सामाजिक कार्यों या जनहित से जुड़े कार्यों में सक्रिय हैं, उन्हें मान-सम्मान प्राप्त हो सकता है. लोगों के बीच उनकी छवि मजबूत होगी और उनके कार्यों की सराहना भी हो सकती है. वहीं कार्यक्षेत्र में मनचाही सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस अवधि में मानसिक तनाव कम हो सकता है. सिरदर्द जैसी छोटी-मोटी समस्याओं से राहत मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं. सकारात्मक सोच और संतुलित दिनचर्या स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगी.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: moon transit in libratula rashi gochar
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