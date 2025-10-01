Capricorn Monthly Rashifal October 2025: मकर के लिए अक्टूबर लेकर आएगा तरक्की और खुशियों की सौगात, सामाजिक जीवन में होगा नाम रोशन

October 2025 Capricorn Monthly Rashifal: मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर माह कर्म, धार्मिकता और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा रहेगा. इस समय आपकी भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ेगी और मान-सम्मान मिलेगा, लेकिन बातचीत में संयम जरूरी होगा, वरना विवाद बढ़ सकता है. आर्थिक दृष्टि से यह माह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि खर्च अधिक होंगे, जबकि यह खर्च आपको प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे. कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी. व्यापारियों को पुराने स्टॉक क्लियर करने और योजनाबद्ध ढंग से नए अवसरों पर ध्यान देने की जरूरत है. प्रेम जीवन में अहंकार से बचें और स्वास्थ्य व पारिवारिक जीवन में सतर्कता बनाए रखें. जानते हैं क्या कहते हैं अक्टूबर माह के ग्रह. कितना होगा आपके लिए यह माह लाभकारी. जानते हैं यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा.

आर्थिक मामले को लेकर रहना होगा सजग

इस माह मकर राशि वाले धार्मिक गतिविधियों के प्रति जागरूक रहेंगे. सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. मानसिक संतोष और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी. दूसरों से बात करते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जल्दबाजी में आप कुछ ऐसा कह जाएंगे जो सामने वाले से विवाद करा देगा. माह के शुरुआत में आर्थिक मामलों को लेकर सजग रहना होगा. इस समय धन खर्च अधिक होगा, लेकिन यह खर्च मान-सम्मान दिलाने वाला होगा.

प्रतिभा को निखारने का प्राप्त हो सकता है अवसर

ऑफिस में उच्चाधिकारियों का सहयोग और मार्गदर्शन लेना आवश्यक है. पुरानी फाइल और डाटा आपके काम में सहायक साबित होंगे. कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने और नियमित कार्य समय पर पूरा करने पर विशेष ध्यान दें. ऑफिस में चारों ओर होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें. शोधपरक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी और आपको प्रतिभा निखारने का अवसर प्राप्त होगा. मल्टी टास्क करने पड़ेंगे, हो सकता है किसी अन्य का कार्य भी आपको ही करना पड़े. ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबार में अच्छी प्रगति होने की संभावना है और अक्टूबर के अंत आते-आते लाभदायक सूचना प्राप्त हो सकती है. व्यापारियों को पुराने स्टॉक को क्लियर रखना चाहिए और नए स्टॉक की योजना तैयार करनी चाहिए. अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आपको ग्राहकों से वन टू वन बात करनी चाहिए. कोई डील करने जा रहें हैं तो सभी दस्तावेजों की जानकारी रखनी होगी.

लक्ष्यों की दिशा में करें प्रयास

युवा वर्ग करियर के मामलों में असमंजस का सामना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फोकस बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रयास करना चाहिए. प्रेम संबंधों में बढ़ते अहंकार से बचें क्योंकि यह रिश्तों को कमजोर कर सकता है. इस माह विद्यार्थियों के लिए विषयों के रिवीजन और कठोर परिश्रम का समय है. परीक्षा की तैयारी में फोकस बनाए रखना अनिवार्य होगा.

विवादित बातों से खुद को रखें दूर

परिवार और सामाजिक जीवन में तालमेल बनाए रखना आवश्यक है. पारिवारिक सदस्यों के साथ सहयोग और समझदारी से व्यवहार करें. छोटे भाई-बहनों से विवाद नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है. इस दिवाली अपनी क्षमता अनुसार अपनों को उपहार अवश्य दें. 18 तारीख के बाद से जीवनसाथी के ऊपर भार बढ़ेगा जिम्मेदारी और वजन भी बढ़ने की आशंका है, उन्हें दोनों बातों को लेकर अलर्ट रहने की सलाह दें.

नियमित योग, रोगों से बचाने में करेगा मदद

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वाहन चलाते समय सतर्क रहें, क्योंकि दुर्घटना की प्रबल आशंका बनी हुई है. नियमित व्यायाम या मॉर्निंग वॉक से रोगों से बचाव होगा. मादक पदार्थ का सेवन करने वालों को अलर्ट रहना है, मुंह से संबंधित रोग होने की आशंका है. दांतों की केयर करें.