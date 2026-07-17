16 जुलाई की रात बना चमत्कारी योग, 19 जुलाई तक इन 4 राशियों 4 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते

Dashank Yoga 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति, दृष्टि और उनके बीच बनने वाले विशेष कोणों को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. 16 जुलाई 2026 की रात अंतरिक्ष में एक ऐसी ही खास खगोलीय घटना देखने को मिली, जब बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक बुध तथा साहस, ऊर्जा और पराक्रम के प्रतीक मंगल के बीच ठीक 36 डिग्री का कोण बना. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इसी विशेष स्थिति से शुभ दशांक योग का निर्माण हुआ है, जिसे कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है.

19 जुलाई तक रहेगा योग का प्रभाव

द्रिक पंचांग के अनुसार 16 जुलाई 2026 को रात 8 बजकर 27 मिनट पर बुध और मंगल के बीच 36 डिग्री का सटीक कोण बना. इसी क्षण से दशांक योग प्रभावी हो गया. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह योग 19 जुलाई 2026 तक सक्रिय रहेगा और इस दौरान कई राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

मेष राशि: आत्मविश्वास से मिल सकती है बड़ी सफलता

दशांक योग का सबसे अधिक प्रभाव मेष राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है. मंगल इस समय आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होने की संभावना है. कार्यस्थल पर लिए गए फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं. व्यापारिक यात्राओं से लाभ मिलने के संकेत हैं. नए क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं और पहले किए गए निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या अधिकार मिलने की संभावना बन रही है. नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ का भोग अर्पित करें.

मिथुन राशि: बुध की कृपा से चमक सकता है करियर

मिथुन राशि के स्वामी बुध इस समय मजबूत स्थिति में माने जा रहे हैं. ऐसे में यह योग आपके लिए विशेष लाभदायक साबित हो सकता है. लेखन, मीडिया, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, एंकरिंग और संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई उपलब्धियां मिल सकती हैं. किसी बड़ी डील, सम्मान या पेशेवर अवसर के संकेत मिल रहे हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी सकारात्मक समाचार मिल सकता है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

सिंह राशि: आय के नए रास्ते खुलने के संकेत

सिंह राशि के जातकों के लिए यह दशांक योग आर्थिक मजबूती का संकेत लेकर आया है. लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है और आय के नए स्रोत विकसित होने की संभावना है.

इस दौरान प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में करियर और व्यवसाय के लिए लाभदायक साबित हो सकती है. निवेश और आर्थिक योजनाओं में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें और जरूरतमंद व्यक्ति को तांबे का बर्तन दान करें.

कन्या राशि: करियर और प्रतिष्ठा में मिल सकता है बड़ा लाभ

कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग करियर और सामाजिक सम्मान के लिहाज से शुभ माना जा रहा है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और क्षमता की सराहना हो सकती है. पदोन्नति, वेतन वृद्धि या किसी प्रतिष्ठित संस्था से बेहतर अवसर मिलने के संकेत हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का मौका मिल सकता है. बाजार में प्रतिष्ठा और विश्वास बढ़ने की संभावना है. भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र या पीली वस्तुओं का दान करें.

ज्योतिष में क्यों खास माना जाता है दशांक योग?

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के बीच बनने वाले विशेष कोणों को ऊर्जा के आदान-प्रदान का प्रतीक माना जाता है. बुध और मंगल का यह 36 डिग्री का कोण बुद्धि और साहस के संतुलन का संकेत माना जाता है. इसलिए इसे व्यापार, निर्णय क्षमता, शिक्षा, नेतृत्व और आर्थिक गतिविधियों के लिए सकारात्मक माना जाता है. हालांकि ज्योतिषीय फलादेश सामान्य मान्यताओं पर आधारित होते हैं और व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा तथा अन्य ग्रह स्थितियों के अनुसार परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.