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Budh Gochar: बुध करेंगे स्वराशि मिथुन में गोचर, किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें रहना होगा सावधान? जानें!

Mercury Transit 7 July 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह 7 जुलाई 2026 को अपनी राशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं. आइये जानते हैं किस राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा.

By: Shivangi Shukla | Published: July 3, 2026 6:06:54 PM IST

बुध करेंगे स्वराशि मिथुन में गोचर
बुध करेंगे स्वराशि मिथुन में गोचर


Budh Gochar 7 july 2026: ज्योतिष में बुध को सभी ग्रहों का राजकुमार और बुद्धि, व्यापार और वित्त का कारक माना जाता है. बुध एक राशि में लगभग 15 दिन रहते हैं. हाल ही में वो 7 जुलाई से कर्क राशि से चलकर अपनी राशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं.

चूंकि बुध अभी वक्री हैं इसलिए ये कर्क से मिथुन की ओर आगे बढ़ रहे हैं. आइये जानते हैं कि इस गोचर से किस राशि के लोगों को फायदा होगा और किस राशि के लोगों के लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. 

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं. चूंकि बुध अभी वक्री हैं, इसलिए किसी भी तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें. साथ ही किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लें. ननिहाल की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है.

वृषभ राशि 

वृषभ राशि वाले लोगों को परिवार में किसी भी तरह के वाद-विवाद से बचना होगा. कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लें, इसका असर क्या होगा. इसके अलावा आप या आपके बच्चे कुछ नया सीख सकते हैं. 

मिथुन राशि 

मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध उनके लगन पर गोचर कर रहा है, इसलिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. इसके अलावा माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ किसी भी तरह के वाद-विवाद से बचें. घर खरीदने से पहले सभी कागजात को अच्छे से देख लें.

कर्क राशि 

कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा है. आप किसी तीर्थस्थान की यात्रा कर सकते हैं. छोटे भाई-बहन को शिक्षा या करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है. इसके अलावा यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें.

सिंह राशि 

सिंह राशि के लोग अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं. इसके अलावा दोस्तों या नेटवर्क के माध्यम से आपको कोई लाभ मिल सकता है. साथ ही परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

कन्या राशि 

कन्या राशि के लोगों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. इसके अलावा पदोन्नति के भी अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं. अगर आप किसी बीमारी से परेशान चल रहे हैं तो अब राहत मिल सकती है.

तुला राशि 

तुला राशि के जातक पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. पिताजी या किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ वाद-विवाद में उलझने से बचें. कार्यभार बढ़ने और अधिक चिंता की वजह से आपकी नींद प्रभावित हो सकती है.

वृश्चिक राशि 

वृश्चिक राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है. अगर कहीं पर भी आपका पैसा अटका हुआ है तो वो मिल सकता है. आप लोगों की पुराने दोस्तों और संबंधियों से मुलाकात हो सकती है. 

धनु राशि 

धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा समय है. पार्टनर के साथ रिश्ते में मधुरता आने की संभावना है. इसके अलावा कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है. 

मकर राशि 

मकर राशि के लोगों के लिए इस दौरान किसी भी तरह के मुकदमे और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से बचना ठीक रहेगा. आप किसी तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जा सकते हैं.

कुंभ राशि 

कुंभ राशि के जातकों के परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है. जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय विशेष लाभप्रद है. वाहन चलाने में सावधानी बरतें.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों को इस दौरान पार्टनर से सहयोग मिलेगा. अगर कोई घर, जमीन या वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, तो इस समय न खरीदें. खरीदना अगर जरूरी ही हो तो सारे दस्तावेजों को अच्छे से पढ़ें.

Tags: Astrologymercury transit 2026
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