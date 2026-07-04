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बुध का स्वराशि में गोचर करेगा कमाल! 7 जुलाई के बाद इन राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, मिलेगा धन लाभ और सफलता

Budh Gochar 2026: 7 जुलाई को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क के कारक बुध ग्रह अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध का यह राशि परिवर्तन कई राशियों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा. विशेष रूप से चार राशियों के जातकों को करियर में उन्नति, आर्थिक लाभ, नई नौकरी, प्रमोशन और मान-सम्मान मिलने के प्रबल संकेत हैं. आइए जानते हैं कि बुध का यह महत्वपूर्ण गोचर किन राशियों की किस्मत चमकाने वाला है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 4, 2026 12:00:42 PM IST

बुध का बड़ा राशि परिवर्तन
बुध का बड़ा राशि परिवर्तन


Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धिमत्ता, संचार कौशल, व्यापार, तर्कशक्ति और आर्थिक प्रबंधन का कारक माना जाता है. जब बुध अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करते हैं तो उनका प्रभाव और अधिक शक्तिशाली हो जाता है. 7 जुलाई को होने वाला यह गोचर कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला है. इस दौरान कई लोगों को करियर में नई ऊंचाइयां, आय में वृद्धि और भाग्य का भरपूर साथ मिलने की संभावना है.

बुध ग्रह का मिथुन राशि में होगा प्रवेश

वैदिक पंचांग के अनुसार 7 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे. मिथुन बुध की स्वराशि मानी जाती है, इसलिए यह गोचर विशेष प्रभावशाली माना जा रहा है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार बुध का यह राशि परिवर्तन संचार, व्यापार, शिक्षा, करियर और आर्थिक मामलों पर सकारात्मक असर डाल सकता है. विशेष रूप से चार राशियों के जातकों को इसका बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं.

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मिथुन राशि: व्यक्तित्व में आएगा निखार, बढ़ेगा आत्मविश्वास

बुध का गोचर आपकी ही राशि के प्रथम यानी लग्न भाव में होने जा रहा है. इस दौरान आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और संवाद शैली में प्रभावशाली बदलाव देखने को मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी वाकपटुता और बुद्धिमत्ता की सराहना होगी. धन लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. मीडिया, लेखन, बैंकिंग, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है. मानसिक तनाव में कमी आएगी और ऊर्जा तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

मेष राशि: आय में हो सकती है जबरदस्त बढ़ोतरी

बुध ग्रह आपकी राशि से एकादश यानी आय भाव में गोचर करेंगे. यह गोचर आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ संकेत दे रहा है. लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ा अनुबंध या डील मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं. मित्रों और बड़े भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने के संकेत हैं.

कन्या राशि: करियर में मिल सकती है बड़ी उपलब्धि

बुध ग्रह आपकी राशि से दशम यानी कर्म भाव में गोचर करने जा रहे हैं. करियर के लिहाज से यह गोचर अत्यंत शुभ माना जा रहा है. कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए विस्तार योजनाएं सफल हो सकती हैं और नए निवेश लाभदायक साबित हो सकते हैं. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

कुंभ राशि: भाग्य देगा पूरा साथ

बुध ग्रह आपकी राशि से नवम यानी भाग्य भाव में गोचर करेंगे. इस दौरान भाग्य का भरपूर सहयोग मिलने की संभावना है. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. धार्मिक और व्यावसायिक यात्राओं के योग बनेंगे, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी यह समय अच्छा रहेगा. बचत बढ़ेगी और निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं.

व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में दिखेगा असर

बुध ग्रह व्यापार, शिक्षा, तकनीक, मीडिया, लेखन, अकाउंटिंग और संचार से जुड़े क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव डालते हैं. इस कारण बुध के स्वराशि में प्रवेश का सकारात्मक असर इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों पर अधिक देखने को मिल सकता है. नई योजनाएं सफल हो सकती हैं और रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना है. बुध ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है. हरे रंग का उपयोग, हरी मूंग का दान, गाय को हरा चारा खिलाना और ‘ॐ बुं बुधाय नमः’ मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना जाता है.

Tags: Budh Gochar 2026mercury transit in gemini
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