Home > एस्ट्रो > ग्रहों के राजकुमार बदलेंगे राशि, 18 दिन तक 5 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, इन जातकों की रहेगी बल्ले-बल्ले

ग्रहों के राजकुमार बदलेंगे राशि, 18 दिन तक 5 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, इन जातकों की रहेगी बल्ले-बल्ले

Mercury Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 अगस्त 2026 को बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अगस्त तक वहीं विराजमान रहेंगे. बुध का यह गोचर मेष, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है. इस दौरान करियर, व्यापार, निवेश, पारिवारिक जीवन और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 7, 2026 4:30:32 PM IST

बुध का कर्क राशि में प्रवेश दिलाएगा सफलता और सम्मान
बुध का कर्क राशि में प्रवेश दिलाएगा सफलता और सम्मान


Mercury Transit 2026: बुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह अगस्त 2026 में एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. 5 अगस्त को बुध अपनी मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और लगभग 18 दिनों तक वहीं रहेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह गोचर कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ परिणाम लेकर आएगा. धन लाभ, करियर में उन्नति, व्यापार में सफलता और पारिवारिक सुख जैसे कई सकारात्मक संकेत इस अवधि में देखने को मिल सकते हैं.

अगस्त 2026 में होगा बुध का महत्वपूर्ण गोचर

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धिमत्ता, वाणी, व्यापार, तर्कशक्ति और संचार का प्रतिनिधि माना जाता है. अगस्त 2026 ग्रहों की चाल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि महीने की शुरुआत में ही बुध ग्रह अपनी राशि बदलने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 5 अगस्त 2026 को बुध देव चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे. यह गोचर 22 अगस्त 2026 तक रहेगा. इसके बाद बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इस 18 दिवसीय अवधि को कई राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है.

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पहले मिथुन में रहेंगे बुध, फिर करेंगे कर्क में प्रवेश

ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले बुध 7 जुलाई 2026 को अपनी स्वयं की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे और 5 अगस्त तक वहीं विराजमान रहेंगे. इसके बाद 5 अगस्त को वे कर्क राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कर्क राशि में बुध का यह प्रवेश पांच राशियों के लिए विशेष लाभकारी परिणाम देने वाला माना जा रहा है.

मेष राशि: परिवार और संपत्ति से जुड़े कार्यों में मिलेगी सफलता

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर पारिवारिक जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है. भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं. यदि घर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से रुका हुआ है तो उसमें गति आने की संभावना है. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बेहतर होंगे और घर का वातावरण अधिक सुखद बना रहेगा. व्यापार में भी लाभ मिलने के संकेत हैं.

मिथुन राशि: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध ग्रह हैं, इसलिए यह गोचर इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. निवेश से लाभ मिलने की संभावना रहेगी और आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है. आपकी संवाद क्षमता बेहतर रहेगी, जिससे नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

कन्या राशि: रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर अत्यंत फलदायी माना जा रहा है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में अचानक तेजी आ सकती है. कार्यस्थल पर नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात के योग बन सकते हैं. यह संपर्क भविष्य में करियर को नई दिशा देने में सहायक साबित हो सकता है. कई अधूरी इच्छाएं भी इस अवधि में पूरी हो सकती हैं.

तुला राशि: करियर में मिलेगा मान-सम्मान

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय कार्यक्षेत्र में पहचान बनाने का हो सकता है. मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस से प्रशंसा मिल सकती है. प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग भी बन रहे हैं. किसी प्रतिष्ठित परियोजना की जिम्मेदारी मिलने से सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है.

मकर राशि: साझेदारी के कारोबार में होगा लाभ

मकर राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर निजी और व्यावसायिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है. जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेद कम हो सकते हैं. यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो यह समय लाभदायक साबित हो सकता है. कोई बड़ी व्यावसायिक डील फाइनल होने के संकेत भी मिल रहे हैं, जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है.

बुध को मजबूत करने के लिए करें ये उपाय

  • मंत्र जाप करें: प्रतिदिन या विशेष रूप से बुधवार के दिन ‘ॐ बुं बुधाय नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करना शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इससे बुध ग्रह मजबूत होते हैं और व्यापार तथा करियर में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं.
  • भगवान गणेश की पूजा करें: हर बुधवार भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू का भोग लगाने की सलाह दी जाती है. गणेश जी की कृपा से बुध ग्रह के शुभ प्रभाव में वृद्धि होने की मान्यता है.
  • गाय को हरा चारा खिलाएं: बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है. यह उपाय बुध ग्रह को मजबूत करने से जुड़ा माना जाता है.

गोचर काल में इन बातों का रखें विशेष ध्यान

बुध संवाद और वाणी के कारक ग्रह माने जाते हैं. इसलिए इस दौरान अनावश्यक विवाद, बहस और कटु वचनों से बचने की सलाह दी जाती है. अपनी वाणी को मधुर रखें और किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है.

Tags: mercury transit 2026
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