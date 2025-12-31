बर्थमार्क का पिछले जन्म से कनेक्शन? जानें क्या बताता है शरीर पर बना ये खास निशान

Birthmark Secrets: ज्योतिष में शरीर पर जन्म के निशानों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. ये निशान बच्चे के शरीर पर जन्म से ही मौजूद होते है. इन जन्म के निशानों को पिछले जन्मों के कर्मों से भी जुड़ा हुआ माना जाता है. समुद्र शास्त्र (शरीर पढ़ने का प्राचीन भारतीय विज्ञान) के अनुसार शरीर पर ये निशान किसी व्यक्ति के जीवन पर उसके पिछले और वर्तमान जीवन दोनों में, गहरा प्रभाव डालते है. कुछ जन्म के निशान सौभाग्य और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि अन्य भविष्य के संघर्षों का संकेत देते है. आइए आपके जन्म के निशानों और आपके पिछले जीवन के बीच संबंध का पता लगाएं.

चेहरे पर जन्म के निशानों का मतलब

किसी व्यक्ति के चेहरे पर जन्म के निशान पिछले जन्म के मानसिक संघर्षों से जुड़े होते है. ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग अपने पिछले जीवन में एक महत्वपूर्ण पद पर थे. इस जीवन में भी उनमें मजबूत नेतृत्व क्षमता, तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता होती है. हालांकि वे घमंडी और जल्दबाजी में फैसले लेने वाले भी हो सकते है.

पीठ पर जन्म के निशानों का मतलब

पीठ पर जन्म का निशान यह दर्शाता है कि व्यक्ति अभी भी अपने पिछले जीवन का बोझ उठा रहा है. इसे अधूरे काम या धोखे का संकेत माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसे लोगों का व्यक्तित्व मजबूत होता है.

पैरों या तलवों पर जन्म के निशानों का मतलब

पैरों या तलवों पर जन्म के निशान यात्रा से जुड़े होते है. ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग अपने पिछले जन्मों में यात्रा में शामिल थे. इस जीवन में भी ये लोग यात्रा करना नई चीजों का अनुभव करना और बदलाव को अपनाना पसंद करते है. अक्सर वे अपने जन्मस्थान से दूर रहते है.

हाथों पर जन्म के निशानों का मतलब

हाथों पर जन्म के निशान कर्म योग (कर्म का मार्ग) से जुड़े होते है. ऐसे लोग अपने पिछले जन्मों में मेहनती और कर्मशील थे. इस जीवन में भी वे अपनी कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करते है. वे अपने कर्मों से अपना नाम कमाते है.

गर्दन या कंधों पर जन्म के निशानों का मतलब

गर्दन या कंधों पर जन्म के निशान पिछले जन्म की जिम्मेदारियों का संकेत देते है. ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपने पिछले जीवन में जिम्मेदारियों से दबा हुआ था. इस जीवन में भी ऐसे लोग जल्दी ही अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियां उठा लेते हैं. ऐसे लोगों को भरोसेमंद माना जाता है.