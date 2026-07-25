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भविष्यमालिका की ये भविष्यवाणियां आज भी करती हैं हैरान, क्या सच हो रही हैं सदियों पुरानी बातें?

Bhavishyaamalika prediction: ओडिशा के प्राचीन ग्रंथ भविष्यमालिका को लेकर समय-समय पर कई दावे सामने आते रहे हैं. जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी घटनाएं, 1999 का चक्रवात, मंदिर के ध्वज में आग, नीला चक्र पर गिद्ध दिखना, कोरोना महामारी और सामाजिक बदलाव जैसी घटनाओं को कुछ लोग इसकी भविष्यवाणियों से जोड़ते हैं. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और विशेषज्ञ इन्हें प्राकृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक कारणों से भी जोड़कर देखते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 25, 2026 12:28:22 PM IST

सच साबित हो रही हैं भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां ?
सच साबित हो रही हैं भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां ?


Bhavishyaamalika prediction: ओडिशा की पवित्र धरती से जुड़ा एक ऐसा रहस्यमयी ग्रंथ है, जिसकी चर्चा हर बड़े वैश्विक या सामाजिक बदलाव के समय फिर शुरू हो जाती है-भविष्यमालिका. कहा जाता है कि करीब 500 से 600 वर्ष पहले लिखे गए इस ग्रंथ में भविष्य में होने वाली कई घटनाओं का उल्लेख मिलता है. यही कारण है कि जब भी प्राकृतिक आपदा, महामारी या किसी धार्मिक स्थल से जुड़ी असामान्य घटना सामने आती है, लोग इसकी भविष्यवाणियों को याद करने लगते हैं. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है और विशेषज्ञ इन्हें ऐतिहासिक, धार्मिक या प्राकृतिक कारणों से भी जोड़कर देखते हैं. आइए जानते हैं भविष्यमालिका से जुड़ी उन प्रमुख भविष्यवाणियों के बारे में, जिनकी चर्चा आज भी होती है.

क्या है भविष्यमालिका, क्यों बढ़ रही है इसकी चर्चा?

भविष्यमालिका को ओडिशा के प्रसिद्ध संत अच्युतानंद दास और पंचसखा संतों की रचना माना जाता है. मान्यता है कि इसे ताड़ के पत्तों पर लगभग 500-600 वर्ष पहले लिखा गया था. इस ग्रंथ में कथित रूप से भविष्य की घटनाओं, सामाजिक बदलावों, प्राकृतिक आपदाओं और धार्मिक परिस्थितियों का उल्लेख मिलता है. आधुनिक समय में जब महामारी, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक बदलाव तेजी से सामने आए, तब इस ग्रंथ की भविष्यवाणियां फिर चर्चा का विषय बन गईं.

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कल्पवृक्ष को लेकर भविष्यवाणी और 1999 का ओडिशा चक्रवात

भविष्यमालिका में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर के पवित्र कल्पवृक्ष (बरगद) का उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि यदि यह वृक्ष टूटे या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाए, तो इसे कलियुग के अंतिम चरण की शुरुआत का संकेत माना जाएगा. साल 1999 में ओडिशा में आए भीषण सुपर साइक्लोन के दौरान इस प्राचीन वृक्ष की कई शाखाएं टूट गई थीं. इसके बाद कुछ लोगों ने इस घटना को भविष्यमालिका की भविष्यवाणी से जोड़कर देखा. वहीं, कई विशेषज्ञों ने इसे भीषण प्राकृतिक आपदा का सामान्य परिणाम माना.

जगन्नाथ मंदिर के शिखर से पत्थर गिरने की घटनाएं 

भविष्यमालिका में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि जगन्नाथ मंदिर के ऊपरी हिस्से, विशेषकर नीला चक्र के आसपास से पत्थर गिरने लगें, तो यह बड़े परिवर्तन या संकट का संकेत हो सकता है. बीते वर्षों में मंदिर के शिखर से पत्थर टूटकर गिरने की घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और संबंधित विभागों ने संरचना की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. कुछ लोगों ने इन घटनाओं को भविष्यवाणी से जोड़ा, जबकि विशेषज्ञों ने इसे पुराने निर्माण और प्राकृतिक क्षरण का परिणाम बताया. भविष्यमालिका में कहा गया है कि यदि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगे पवित्र ध्वज में अचानक आग लग जाए, तो इसे अशुभ संकेत माना जा सकता है. मार्च 2020 में, देशव्यापी लॉकडाउन से ठीक पहले, एकादशी के दिन दीपक की चिंगारी से मंदिर के ध्वज में आग लग गई थी. इसके अलावा, कुछ मौकों पर बिजली गिरने के कारण भी ध्वज के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आईं. इन घटनाओं को कुछ लोगों ने भविष्यवाणी से जोड़ा, जबकि अन्य इसे संयोग या प्राकृतिक कारण मानते हैं.

नीला चक्र पर गिद्ध दिखने की चर्चाएं भी बनीं भविष्यवाणी का हिस्सा

भविष्यमालिका में यह भी कहा गया है कि भविष्य में जगन्नाथ मंदिर के नीला चक्र पर मांसाहारी पक्षी दिखाई दे सकते हैं, जबकि सामान्य मान्यता है कि वहां पक्षी नहीं बैठते. पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया और विभिन्न रिपोर्टों में मंदिर के ऊपरी हिस्से पर गिद्ध बैठे होने के फोटो और वीडियो वायरल हुए. इसके बाद लोगों ने इन्हें भी ग्रंथ की भविष्यवाणियों से जोड़ना शुरू कर दिया. हालांकि, विशेषज्ञ इसे सामान्य प्राकृतिक व्यवहार और संयोग मानते हैं.

महामारियों को लेकर भी किए जाते हैं दावे

भविष्यमालिका में यह उल्लेख मिलता है कि भविष्य में ऐसी गंभीर बीमारियां फैलेंगी, जिनका इलाज ढूंढना कठिन होगा और बड़ी संख्या में लोगों की जान जाएगी. साल 2020 में कोरोना महामारी (COVID-19) और उसके बाद सामने आए अन्य वायरस संक्रमणों के बाद कई लोगों ने इन घटनाओं को ग्रंथ में वर्णित संकेतों से जोड़कर देखा. हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञ इन बीमारियों को वैज्ञानिक कारणों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी परिस्थितियों का परिणाम बताते हैं.

समाज में बढ़ते स्वार्थ और रिश्तों में दूरियों का भी मिलता है उल्लेख

भविष्यमालिका में समाज के बदलते स्वरूप का भी वर्णन मिलता है. इसमें कहा गया है कि समय के साथ लोगों में क्रोध, स्वार्थ और भौतिक इच्छाएं बढ़ेंगी, जिससे रिश्तों में दूरी और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है. आज के समय में पारिवारिक विवाद, बुजुर्गों का अकेलापन, रिश्तों में तनाव और सामाजिक बदलाव को कुछ लोग इसी भविष्यवाणी से जोड़ते हैं, जबकि समाजशास्त्री इसे बदलती जीवनशैली, तकनीक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव मानते हैं.

कौन थे पंचसखा संत

भविष्यमालिका का संबंध ओडिशा के संत अच्युतानंद दास और पंचसखा परंपरा से माना जाता है. पंचसखा में जगन्नाथ दास, बलराम दास, अच्युतानंद दास, यशोवंत दास और अनंत दास शामिल थे. इन संतों को उस समय के प्रमुख आध्यात्मिक मार्गदर्शकों में गिना जाता है, जिन्होंने भक्ति, ज्ञान और समाज सुधार का संदेश दिया.

आस्था, इतिहास और संयोग के बीच कायम है बहस

हाल के वर्षों में महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक बदलावों के बाद भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां फिर चर्चा में आई हैं. सोशल मीडिया पर भी इस ग्रंथ से जुड़े कई दावे तेजी से वायरल होते रहते हैं. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र और प्रमाणिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है. इसलिए एक वर्ग इन्हें धार्मिक आस्था का विषय मानता है, जबकि विशेषज्ञ ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से इन घटनाओं को समझने की सलाह देते हैं.

Tags: bhavishyaamalika prediction
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