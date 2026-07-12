क्या बहाउल्लाह ने पहले ही देख लिया था परमाणु युग? भविष्यवाणी नहीं, चेतावनी थी? संदेश आज भी क्यों हैं प्रासंगिक

Prophecies of bahaullah: जब भी भविष्यवाणियों की चर्चा होती है तो नोस्ट्राडेमस और बाबा वेंगा जैसे नाम सबसे पहले सामने आते हैं. लेकिन इतिहास में एक और ऐसा व्यक्तित्व रहा है, जिसकी बातों को आज भी लोग आधुनिक घटनाओं से जोड़कर देखते हैं. यह नाम है बहाउल्लाह का, जिन्हें बहाई धर्म का संस्थापक माना जाता है. उनके अनुयायियों का मानना है कि उन्होंने मानव सभ्यता के भविष्य, वैश्विक संघर्षों और शांति की आवश्यकता को बहुत पहले ही समझ लिया था.

कौन थे बहाउल्लाह?

बहाउल्लाह का जन्म 19वीं सदी में फारस (वर्तमान ईरान) में हुआ था. उन्हें बहाई धर्म का संस्थापक माना जाता है, जो मानव एकता, धार्मिक समरसता और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है. उनकी पहचान केवल एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे चिंतक के रूप में भी की जाती है, जिन्होंने मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर कई महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए.

‘धरती के भीतर छिपी शक्ति’ का किया था उल्लेख

बहाउल्लाह की शिक्षाओं और लेखों का अध्ययन करने वाले कई विद्वान बताते हैं कि उन्होंने अपने समय में ऐसी विनाशकारी शक्ति का उल्लेख किया था, जो धरती के भीतर छिपी हुई है और जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया को तबाही की ओर ले जा सकता है. बहाई समुदाय के कई लोग इस कथन को आधुनिक परमाणु हथियारों से जोड़कर देखते हैं. उनका मानना है कि बहाउल्लाह ने जिस शक्ति का वर्णन किया था, वह आज के परमाणु बमों की विनाशकारी क्षमता से मेल खाती है. हालांकि इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच इस व्याख्या को लेकर अलग-अलग मत भी मौजूद हैं.

विश्व युद्धों से जोड़कर देखी जाती है जर्मनी संबंधी टिप्पणी

बहाउल्लाह के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने जर्मनी को भविष्य में भारी कष्ट और विनाश झेलने की चेतावनी दी थी. उनके अनुयायी इस कथन को प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से जोड़कर देखते हैं, जिनमें जर्मनी को भारी तबाही का सामना करना पड़ा था. इन युद्धों ने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को प्रभावित किया था. हालांकि इतिहासकार इस प्रकार की व्याख्याओं को धार्मिक और वैचारिक संदर्भों में देखने की सलाह देते हैं.

शक्तिशाली शासकों को भी दी थी चेतावनी

बहाउल्लाह ने अपने जीवनकाल में उस समय के कई प्रभावशाली शासकों और राजाओं को पत्र लिखे थे. इनमें फ्रांस के नेपोलियन तृतीय, रूस के ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय और फारस के शाह जैसे शासकों के नाम शामिल बताए जाते हैं. इन पत्रों में उन्होंने सत्ता, अहंकार और अत्याचार के परिणामों को लेकर चेतावनी दी थी. बहाई साहित्य में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने शासकों से न्यायपूर्ण शासन और मानवता के हित में निर्णय लेने का आग्रह किया था.

संघर्षों के बीच भी दिया विश्व शांति का संदेश

बहाउल्लाह की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष विश्व शांति और मानव एकता का विचार माना जाता है. उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी, जहां धर्म, जाति, नस्ल और राष्ट्रीयता के आधार पर खड़ी दीवारें कमजोर पड़ जाएं और मानवता एक साझा उद्देश्य के तहत आगे बढ़े. उनकी शिक्षाओं में वैश्विक सहयोग, समानता और आपसी सम्मान को विशेष महत्व दिया गया है.

‘मोस्ट ग्रेट पीस’ की अवधारणा आज भी चर्चा में

बहाउल्लाह ने “मोस्ट ग्रेट पीस” यानी “सबसे महान शांति” की अवधारणा प्रस्तुत की थी. इस विचार के अनुसार, मानव समाज एक दिन ऐसे दौर में प्रवेश करेगा जहां वैश्विक स्तर पर सहयोग, न्याय और शांति स्थापित होगी. बहाई समुदाय आज भी इसी संदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है.

दुनिया के सैकड़ों देशों तक पहुंचीं उनकी शिक्षाएं

बहाउल्लाह की प्रमुख पुस्तक किताब-ए-अकदस (Kitáb-i-Aqdas) को बहाई धर्म का महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है. बहाई समुदाय के अनुसार, उनकी शिक्षाएं आज दुनिया के 236 से अधिक देशों और क्षेत्रों तक पहुंच चुकी हैं. इन शिक्षाओं का मूल उद्देश्य मानव एकता, शांति और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना है.

भविष्यवाणी से ज्यादा चेतावनी और संदेश पर था जोर

बहाउल्लाह की शिक्षाओं को मानने वाले लोगों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाना नहीं था, बल्कि मानवता को संभावित खतरों के प्रति सचेत करना भी था. उनके संदेशों में युद्ध, संघर्ष और विभाजन से बचने के साथ-साथ शांति, न्याय और एकता को अपनाने पर विशेष बल दिया गया है. यही वजह है कि आज भी उनके विचार दुनिया के कई हिस्सों में चर्चा और अध्ययन का विषय बने हुए हैं.