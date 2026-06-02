नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक तंगी से चाहते हैं छुटकारा? बड़े मंगल की शाम करे ये आसान उपाय,घर में आएगी सुख-समृद्धि और बरकत

Bada Mangal 2026 Remedies: सनातन धर्म में बड़े मंगल का विशेष महत्व माना जाता है. यह दिन भगवान हनुमान की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि बड़े मंगल के दिन सच्चे मन से पूजा-पाठ और दीपदान करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है.

यदि आप भी बजरंगबली की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो बड़े मंगल की शाम घर के कुछ खास स्थानों पर दीपक अवश्य जलाएं. माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं.

हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जलाएं दीपक

बड़े मंगल की शाम घर के मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन से संकटों का नाश करते हैं.पूजा के दौरान चमेली के तेल या शुद्ध घी का दीपक जलाना विशेष फलदायी माना गया है. यदि चमेली के तेल का दीपक जलाएं तो लाल रंग की बत्ती का प्रयोग करना शुभ माना जाता है.

मुख्य द्वार के दोनों ओर रखें दीपक

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, बड़े मंगल की शाम घर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर सरसों के तेल का दीपक जलाना लाभकारी माना जाता है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं. साथ ही परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहता है.

तुलसी के पौधे के पास करें दीपदान

हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है. बड़े मंगल की शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से भगवान हनुमान के साथ-साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होने की मान्यता है. यह उपाय आर्थिक सुख-समृद्धि और पारिवारिक खुशहाली के लिए शुभ माना जाता है.

ईशान कोण में जलाएं दीपक

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण देवताओं का स्थान माना जाता है. बड़े मंगल की शाम इस दिशा में दीपक जलाने से घर में शुभता, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है. यह उपाय परिवार के सदस्यों के लिए भी सकारात्मक माना जाता है.

रसोई में पानी के पात्र के पास रखें दीपक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रसोईघर में पानी के मटके या जल पात्र के पास दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती तथा बरकत बनी रहती है.

बड़े मंगल पर रखें इन बातों का ध्यान

पूजा से पहले घर और मंदिर की साफ-सफाई करें.

हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें.

तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

किसी से विवाद या अपशब्दों का प्रयोग न करें.

जरूरतमंद लोगों की सहायता और दान अवश्य करें.

