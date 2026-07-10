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13 से 19 जुलाई तक इन 5 राशियों पर रहेगी किस्मत मेहरबान! बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में धन, सफलता और तरक्की के संकेत

Baba Vanga Weekly Horoscope: बाबा वेंगा से जुड़ी प्रचलित भविष्यवाणियों के अनुसार 13 से 19 जुलाई का सप्ताह मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है. इस दौरान करियर में तरक्की, धन लाभ, रुके हुए कार्यों की पूर्ति, पारिवारिक सुख और नए अवसर मिलने के संकेत बताए गए हैं. हालांकि इन दावों की वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है और इन्हें मान्यताओं के आधार पर देखा जाना चाहिए.

By: Ranjana Sharma | Published: July 10, 2026 7:05:12 PM IST

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में चमकी इन 5 राशियों की तकदीर
बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में चमकी इन 5 राशियों की तकदीर


Baba Vanga Weekly Horoscope: बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा का नाम आज भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना रहता है. उनकी कई भविष्यवाणियों को लेकर समय-समय पर दावे किए जाते रहे हैं. हालांकि इन भविष्यवाणियों की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इन्हें रुचि और विश्वास के साथ देखते हैं. ऐसी ही मान्यताओं के अनुसार 13 से 19 जुलाई का सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आ सकता है. कहा जा रहा है कि इस दौरान मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को करियर, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

13 से 19 जुलाई का सप्ताह क्यों माना जा रहा है खास?

मान्यताओं के अनुसार जुलाई का यह सप्ताह कई राशियों के लिए नई शुरुआत, आर्थिक मजबूती और अधूरे कार्यों के पूरे होने के संकेत दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त होने की संभावना जताई जा रही है. इसके अलावा पारिवारिक जीवन में भी खुशियां बढ़ने और पुराने तनाव कम होने के संकेत बताए गए हैं.

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मेष राशि: रुके हुए काम पकड़ सकते हैं रफ्तार

बाबा वेंगा से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए 13 से 19 जुलाई का समय नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. मकान या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है, जिससे नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी नए अवसर सामने आ सकते . पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रह सकती है और जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होने के संकेत हैं.

कर्क राशि: मेहनत का मिल सकता है पूरा फल

कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और उपलब्धियों से जुड़ा माना जा रहा है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बन सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, जिससे पुराने कर्ज या वित्तीय दबाव कम हो सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में आई दूरियां कम हो सकती हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहने की संभावना है. पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के संकेत बताए जा रहे हैं.

राशि: करियर में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जो लोग लंबे समय से नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है. परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा और माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है और प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित होने की संभावना है. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और संपत्ति खरीदने जैसे फैसले भी लिए जा सकते हैं.

वृश्चिक राशि: अटके काम पूरे होने के संकेत

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई मामलों में राहत और सफलता लेकर आ सकता है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं. यदि कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो उसमें राहत मिलने के संकेत बताए गए हैं. लव लाइफ में चल रही परेशानियां किसी करीबी व्यक्ति की मदद से दूर हो सकती हैं. नौकरीपेशा लोग अपने कार्य आसानी से पूरा कर सकते हैं, जबकि व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होने के योग हैं.

मकर राशि: करियर और धन दोनों में मिल सकते हैं शुभ संकेत

मकर राशि वालों के लिए 13 से 19 जुलाई का सप्ताह करियर और आर्थिक मामलों में अच्छी खबर लेकर आ सकता है. परिवार में कोई धार्मिक आयोजन होने की संभावना है. अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. व्यवसाय में लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क स्थापित हो सकता है. निजी जीवन में भी सकारात्मक बदलाव महसूस किए जा सकते हैं.

इन राशियों के लिए क्या है सबसे बड़ा संकेत?

इन पांच राशियों के लिए सबसे बड़ा संकेत यह माना जा रहा है कि लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार, करियर में प्रगति और पारिवारिक संबंधों में मजबूती देखने को मिल सकती है. हालांकि किसी भी भविष्यवाणी को अंतिम सत्य मानने के बजाय इसे सामान्य ज्योतिषीय संभावना के रूप में ही देखना चाहिए.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: baba vanga weekly horoscope
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