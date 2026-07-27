Grah Gochar August 2026: शुक्र होंगे नीच तो बुध और सूर्य बनाएंगे बुधादित्य योग, जानें किस राशि पर क्या होगा इस गोचर का असर

Venus and Mercury Transit: अगस्त महीना काफी बदलाव और उतार-चढ़ाव वाला महीना रहने वाला है. इस महीने एक ओर जहां साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने वाला है, वहीं दूसरी ओर गोचर में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं.

1 अगस्त को जहां प्रेम और लग्जरी के कारक शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं, वहीं 2 अगस्त को मंगल ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं. इसके अलावा 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे जहां सूर्य और गुरु पहले से विद्यमान हैं. गुरु के प्रभाव में सूर्य और बुध विशिष्ट बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे. आइये जानते हैं 12 राशियों पर इन गोचरों का क्या प्रभाव होने वाला है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों को यात्राओं के दौरान ध्यान रखना चाहिए. इसके अलावा किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें. यह महीना प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में कुछ चुनौतियां ला सकता है. वाहन या संपत्ति अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो इस महीने में खरीद सकते हैं

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों को इस महीने अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना होगा. किसी से कटु वचन न बोलें. छोटी यात्राएं या किसी धार्मिक स्थान पर जाना भाग्य को बढ़ाएगा. कोई नई स्किल सीख सकते हैं. इस महीने किसी नए प्रेम संबंध में जाने से बचें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों को इस महीने क्रोध से बचना होगा. गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. किसी नई संपत्ति में निवेश न करें अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य लाभ होगा. छोटी यात्राओं से लाभ मिल सकता है. छोटे भाई-बहनों की शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं. गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतें.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को विदेश से कुछ लाभ मिल सकता है. जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है. पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है. कोई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं. घर में लोगों से वाद-विवाद हो सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है. आप को अचानक धन लाभ हो सकता है. जॉब में प्रमोशन मिल सकता है.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें हो सकती हैं. जॉब में प्रमोशन के योग बन रहे हैं. आपको अचानक धन लाभ हो सकता है. पिताजी किसी तीर्थस्थान की यात्रा पर जा सकते हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को किसी नई जॉब का ऑफर मिल सकता है. दोस्तों से कुछ वाद-विवाद हो सकता है, इसलिए संभलकर बातचीत करें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के वैवाहिक संबंधो में कुछ वाद-विवाद हो सकते हैं. अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए विशेष अच्छा है. करियर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी चल रही थी तो अब वो ठीक हो सकती है. पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं. किसी भी तरह के वाद-विवाद और मुकदमे से बचें.

कुंभ राशि

राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा है. किसी मुकदमे में सफलता मिल सकती है. आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं. सीढ़ियां उतरते समय विशेष ध्यान रखें. जॉब में प्रमोशन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं. संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं. भूमि और संपत्ति में निवेश कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: ये लेख सामान्य जानकारी और वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित हैं. Inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है. आपकी व्यक्तिगत कुंडली के हिसाब से गोचर के प्रभाव थोड़े भिन्न हो सकते हैं.