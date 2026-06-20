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करियर, पैसा और सम्मान.. 35 के बाद शुरू होता है कई लोगों का गोल्डन पीरियड, क्या आपकी कुंडली में भी हैं ये योग?

Astrology Remedies: कई लोगों का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन 35 साल की उम्र के बाद अचानक उनकी तरक्की और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसके पीछे शनि की परिपक्वता, राहु की मजबूत स्थिति, भाग्य और कर्म भाव का संबंध, तथा शुक्र-चंद्रमा के शुभ प्रभाव जैसे योग जिम्मेदार माने जाते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 20, 2026 12:03:27 PM IST

35 साल के बाद क्यों खुलते हैं सफलता के रास्ते
35 साल के बाद क्यों खुलते हैं सफलता के रास्ते


Astrology Remedies: अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग युवावस्था में लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक अपेक्षित सफलता नहीं मिलती. इसके विपरीत, 35 वर्ष की उम्र पार करते ही उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं. करियर में प्रगति, आर्थिक स्थिति में मजबूती और सामाजिक पहचान में वृद्धि जैसी उपलब्धियां अचानक तेजी से बढ़ती नजर आती हैं. वैदिक ज्योतिष में इस बदलाव के पीछे कुछ विशेष ग्रहों और योगों का उल्लेख मिलता है, जो व्यक्ति के जीवन में देर से लेकिन स्थायी सफलता दिलाने वाले माने जाते हैं.

संघर्ष के बाद मिलने वाला फल

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह को कर्म, अनुशासन और धैर्य का कारक माना जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग 35 से 36 वर्ष की आयु के आसपास शनि परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं. इसी कारण इस उम्र के बाद कई लोगों को अपने वर्षों पुराने संघर्ष और मेहनत का परिणाम मिलने लगता है. यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में हों, तो धीरे-धीरे उसके जीवन में स्थिरता और सफलता का दौर शुरू हो सकता है. शनि तत्काल परिणाम देने के बजाय समय के साथ मेहनत का प्रतिफल प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं.

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मजबूत शनि दिला सकते हैं करियर और धन में उछाल

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यदि शनि अपनी स्वयं की राशि में हों, उच्च राशि में स्थित हों या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हों, तो व्यक्ति को 35 वर्ष के बाद विशेष लाभ मिल सकता है. ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन चुनौतियों और संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाने लगती है. करियर में स्थिरता आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में नई उपलब्धियां जुड़ने लगती हैं.

राहु का प्रभाव

राहु को वैदिक ज्योतिष में अप्रत्याशित बदलाव और अचानक मिलने वाले अवसरों का ग्रह माना गया है. मान्यता है कि यदि राहु कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ, नई जिम्मेदारियां या बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं. कई मामलों में यह प्रभाव व्यापार, राजनीति और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है. राहु का शुभ प्रभाव व्यक्ति को नई दिशा और अप्रत्याशित सफलता दिलाने में सहायक हो सकता है.

भाग्य और कर्म का मेल बनाता है सफलता का रास्ता

कुंडली का नवम भाव भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दशम भाव कर्म, नौकरी और करियर से जुड़ा माना जाता है. जब इन दोनों भावों के बीच मजबूत और शुभ संबंध बनता है, तो व्यक्ति की मेहनत को भाग्य का भी साथ मिलने लगता है. ज्योतिषीय दृष्टि से ऐसे लोग अक्सर 35 वर्ष की उम्र के बाद अपनी मेहनत और कौशल के दम पर नई पहचान स्थापित करते हैं. उन्हें करियर में बेहतर अवसर और सामाजिक सम्मान प्राप्त होने लगता है.

शुक्र और चंद्रमा का शुभ प्रभाव भी दिला सकता है प्रगति

ज्योतिष में शुक्र को सुख-सुविधाओं और वैभव का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है. यदि ये दोनों ग्रह कुंडली में मजबूत और शुभ स्थिति में हों, तो व्यक्ति को धीरे-धीरे आर्थिक मजबूती और जीवन में सुविधाओं का विस्तार देखने को मिल सकता है. इस योग का प्रभाव अक्सर तुरंत दिखाई नहीं देता, बल्कि समय के साथ विकसित होता है. विशेष रूप से 35 से 40 वर्ष की आयु के बीच ऐसे लोगों को उल्लेखनीय प्रगति का अनुभव हो सकता है.

देर से मिलने वाली सफलता क्यों होती है ज्यादा स्थायी?

ज्योतिष के अनुसार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जल्दी सफलता नहीं देते, बल्कि उसे अनुभव, धैर्य और संघर्ष के माध्यम से मजबूत बनाते हैं. जब ऐसे ग्रह अनुकूल परिणाम देना शुरू करते हैं, तो सफलता अपेक्षाकृत अधिक स्थायी और मजबूत मानी जाती है. इसी कारण कई लोग जीवन के शुरुआती वर्षों में चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन बाद के वर्षों में तेजी से उन्नति करते हैं.

सिर्फ ग्रह नहीं, मेहनत भी है जरूरी

ज्योतिष शास्त्र में बताए गए योग संभावनाओं और प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हैं. किसी भी व्यक्ति का भविष्य केवल ग्रहों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता. उसकी मेहनत, निर्णय लेने की क्षमता, परिस्थितियां और निरंतर प्रयास भी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए यदि कुंडली में शुभ योग मौजूद हों और व्यक्ति लगातार मेहनत करता रहे, तो जीवन में सफलता और तरक्की के अवसर और अधिक मजबूत हो सकते हैं. ज्योतिष भी यही संदेश देता है कि भाग्य और कर्म का संतुलन ही स्थायी सफलता का आधार बनता है.

Tags: Astrology Remediessuccess after 35 years
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