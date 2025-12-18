Astro Special: कुंडली में ग्रह दोष कैसे बिगाड़ते हैं जीवन? जानें असर और अचूक उपाय

Astro Special: ग्रह-दोष के कारण लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. कुंडली में हमारे ग्रहों की शुभ स्थिति या अशुभ स्थिति बहुत तरह से प्रभाव डालती है. जिसका असर करियर, हेल्थ, आर्थिक रूप और हमारे रिश्तों पर पड़ सकता है. ज्योतिष शास्त्र में कुल नौ ग्रह बताएं गए है. हर ग्रह का प्रभाव जीवन पर अलग तरह से होता है.

सूर्य (Surya)- के कमजोर होने से व्यक्ति को जीवन में सक्सेस नहीं मिलती, जीवन में आत्मविश्वास की कमी रहती है और पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं. इसको सही करने के लिए सूर्य को नित्य नियम से अर्घ्य जढ़ाएं.

चंद्रमा (Chandrama)- मन का कारक है. अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो मन विचलित रहता है, ताव और मानसिक परेशानी आ सकती है. चंद्रमा के कमजोर होने से किसी भी निर्णय को लेने को आप हर वक्त परेशान हो सकते हैं. चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा करें.

मंगल (Mangal)- एक उग्र ग्रह है. अगर आपका मंगल खराब है तो आपके रिश्तों में दिक्कतें आएगी. आपके विवाह में देरी होगी. साथ ही दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है. मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करें.

बुध (Budh)- ग्रह बुद्धि का कारक है. जिसका बुध कमजोर होगा उसको ध्यान की कमी और करियर से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या हरी सब्जियां खिलाएं, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें.

गुरु (Guru)- ग्रह भाग्य, विवाह, धर्म का कारक है. जिन लोगों का गुरु ग्रह कमजोर होता है उन लोगों की धर्म और आध्यत्म में रूचि नहीं होती, संतान सुख की प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं. साथ ही भाग्य का साथ नहीं मिलता. गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करें. साथ ही अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं.

शुक्र (Shukra)- ग्रह भोग, विलासता और सुख सुविधा का कारक है. शुक्र ग्रह के कमजोर होने से आर्थिक तंगी और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आती हैं. शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन शुक्रवार का व्रत रखें, मां लक्ष्मी की पूजा करें, ‘ॐ शुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें.

शनि (Shani)- ग्रह को न्याय का कारक माना जाता है. शनि के कमजोर होने से लोगों को उचित फल प्राप्त नहीं होता. शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करें, उनके समझ सरसों के तेल का दीपक जलाएं ऐसा करने से शनि ग्रह मजबूत होता है. जरूरतमंदों की सेवा करें.

