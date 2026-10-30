Aaj Ka Rashifal 30 Oct 2026: दफ्तर में कोई आ सकता है पसंद, बॉस से होगी अनबन;  निवेश करें या नहीं- जानने के लिए आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 30 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, कई राशियों में परिवर्तन से कई जातकों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद शुभ रहेगा. आइए राशिफल से जानते हैं कि शनिवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

शुक्रवार को आप कोई नया कारोबार शुरू करने का मन बना सकते हैं, जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी.

आज आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.

समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी. राजनीति भी आपको बड़ा ऑफर मिल सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

आप कुछ परेशानियां के चलते परेशान नजर आएंगे.

सोचे हुए कार्यों में रुकावट उत्पन्न होगी.

व्यापार-व्यवसाय में व्यर्थ के खर्च दिखाई देंगे.

आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस होगी.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

परिवार में कलह उत्पन्न हो सकती है.

पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी.

कुछ बातों को इग्नोर करना आपके लिए अच्छा रहेगा वरना आप बड़ी समस्या में उलझ सकते हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन कर्क राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा.

आप कोई पुराने विवाद से मुक्त हो सकते हैं, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.

पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंता मुक्त रहेंगे.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लें.

किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, साथ ही अपने पार्टनरों से अपनी मन की बात शेयर ना करें वरना आपको नुकसान हो सकता है.

बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी शुक्रवार को आप परेशान दिखाई देंगे.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शुक्रवार को आप लंबी यात्रा पर जाएं, तो वाहन का प्रयोग संभाल कर करें वरना गंभीर रूप से चोट लग सकती है.

कोई नया काम शुरू करें, तो सहयोगियों के बारे में जानकारी उठा लें.

व्यापार में बड़ा निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं होगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शुक्रवार को आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं.

मौसमी बीमारियों के चलते आपका स्वास्थ्य गिर सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में सहयोगी वर्ग आपका विरोध में आ सकता है, जिस कारण व्यापार क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

आप किसी नए कार्य को लेकर शुरुआत करने का प्रयास न करें वरना भारी नुकसान में जा सकते हैं.

पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता मन में बनी रहेगी.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा लाभ प्राप्त होगा.

आय के नए मार्ग खुलेंगे. पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने का मूड बन सकता है.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

शुक्रवार को स्वास्थ्य को लेकर स्थिति सामान्य रहेगी.

व्यापार-व्यवसाय में आप किसी बड़े डील का हिस्सा बन सकते हैं, जिस कारण आय के स्रोत बढ़ेंगे.

आप अपने पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं.

इसके चलते ध्यान रखें कि आपका परिवार और आप काफी प्रभावित होंगे.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

शुक्रवार को आप बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

परिवार में किसी बात को लेकर आपको मतभेद का सामना करना पड़ सकता है.

व्यापार में पुराने साथियों से आपको धोखा मिल सकता है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

कार्यक्षेत्र में रुकावट आएगी और बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है.

पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनेगी.

आप किसी कार्य के सिलसिले में किसी विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं, लेकिन कार्य पूर्ण होने में संदेह है, जबकि पत्नी से संबंध मधुर होंगे.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

शुक्रवार को आप किसी अपने के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे.

काम में रुकावट आयेंगी. वाणी पर संयम रखें.

माता-पिता का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में साथियों का शुक्रवार को आपको सहयोग मिलेगा.

कोई बड़ा काम आप शुरू कर सकते हैं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.