Aaj Ka Rashifal 30 August 2026: किन राशियों की अपनी पत्नी-गर्लफ्रेंड से होगी अनबन, किसे मिलेगा पार्टनर से धोखा; जानें यहां

Aaj Ka Rashifal 30 August 2026: राशिफल के अनुसार, रविवार (29 अगस्त, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए मिला-जुला रहने वाला है. रविवार को कुछ राशियों का रुका हुआ काम पूरा होगा. कुछ राशियों को व्यापार क्षेत्र में विरोधियों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है वरना धोखा खा सकते हैं.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

आप किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में आने से बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में किसी नए काम की शुरुआत रविवार को आप कर सकते हैं.

सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में आपको बड़ा पद या दायित्व मिल सकता है.



वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

रविवार का दिन आपका कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा.

परिवार में इसके चलते आपका कद बढ़ेगा.

प्रॉपर्टी में बड़े निवेश करने का आपका मन बन सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

पत्नी और बच्चों के लिए शॉपिंग आप कर सकते हैं.

रविवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.

किसी काम को लेकर रविवार को बाहर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में कोई नई डील या पार्टनरशिप आज हो सकती है.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. कोई नया मेहमान परिवार में आ सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

रविवार को स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट महसूस होगी.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं.

परिवार में मेहमानों का आना होगा.

पत्नी और बच्चों के साथ शॉपिंग और बाहर घूमने जा सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

रविवार का दिन आपके लिए कोई नई बड़ी सौगात लेकर आएगा.

परिवार में किसी को पदोन्नति मिल सकती है.

वाणी पर संयम रखें व वाद-विवाद से दूर रहें.

पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां महसूस होगी.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

रविवार को आप काम की तलाश में कहीं बाहर की यात्रा कर सकते हैं.

इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलना होगा.

आपको सफलता मिलने में संदेह है.

आपके पुराने व्यवसाय में आपको नुकसान हो सकता है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

परिवार में किसी अपने को खो सकते हैं.

पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में किसी बड़े व्यक्ति के साथ समझौता हो सकता है.



धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

परिवार में माहौल अच्छा रहेगा.

पत्नी और बच्चों के लिए स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में परिवर्तन के योग बन रहे हैं.

आपका मन कुछ अशांत रह सकता है. स्वास्थ्य को लेकर भी आज कुछ परेशानी महसूस होगी.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे.

व्यापार-व्यवसाय में रविवार को बड़ा आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है.

रविवार को वाहन खरीदने का मन आप बना सकते हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

रविवार को आप अंदर से अपने आप को काफी मजबूत महसूस करेंगे.

इसके चलते आपके विरोधी भी आपका सामना नहीं कर पाएंगे.

रविवार को आप अपने दम पर अपना कोई पुराना काम पूर्ण करेंगे.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

रविवार का दिन आपका उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में विरोधी काम बिगाड़ सकते हैं.

स्वास्थ्य में कुछ परेशानी महसूस होगी और पत्नी से मतभेद बने रहेंगे.