Aaj Ka Rashifal 29 September 2026: किन 8 राशियों को मिलेगा व्यापार में लाभ, जानिए बाकी सभी राशियों के लिए मंगलवार का दिन?

Aaj Ka Rashifal 29 September 2026: दैनिक राशिफल के अनुसार, मंगलवार (29 सितंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों को मंगलवार को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है जबकि कुछ राशियां ऐसी हैं, जिन्हें स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. आइए जानते हैं कि सभी राशियों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है?

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

परिवार में कुछ बातों को इग्नोर करना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

पत्नी और बच्चों के लिए कोई भविष्य की निधि उनके नाम से सुरक्षित कर सकते हैं.

व्यापार में कोई खास लाभ की उम्मीद ना करें. फिलहाल लाख का योग नहीं है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

मंगलवार का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

पुरानी जगह से मंगलवार को आपका कार्य भी बिगड़ सकता है.

इसके कारण आप आर्थिक रूप से परेशान दिखाई देंगे.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

मंगलवार को व्यापार-व्यवसाय में स्थिति कुछ विपरीत दिखाई देगी.

परिवार में आपसी तनाव की स्थिति निर्मित होगी.

पत्नी का किसी से विवाद हो सकता है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

मंगलवार का दिन आपके लिए कुछ अच्छा रहने वाला है.

आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा काम करती दिखाई देगी.

मंगलवार को आप नकारात्मक सोच से बचें.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

मंगलवार को आप जिस आर्थिक मदद के लिए प्रयास कर रहे हैं, वह आपको प्राप्त हो सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में स्थिति ठीक रहेगी.

दफ्तर में अधिकारी वर्ग आपके व्यवहार से संतुष्ट रहेंगे.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

मंगलवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है.

पुराना रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपको बड़े आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी.

नौकरी वर्ग के लोगों के लिए विशेष पदोन्नति मिल सकती है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

मंगलवार को बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान दिखाई देंगे,

मंगलवार को आप किसी कार्य को लेकर काफी परेशान दिखाई देंगे.

आपका कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आज रुक सकता है, जिस कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

नौकरीपेशा वर्ग वालों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहेगा.

आपके अधिकारी आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

मंगलवार को आर्थिक स्थिति में ज्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा.

परिवार में पत्नी और बच्चों के लिए मन में चिंताएं बनी रहेंगीं.

आप कोई नया कार्य करने का मन में विचार बना रहे हैं को उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

आप किसी बात विवाद में फंस सकते हैं.

दफ्तर में अधिकारी वर्ग से मतभेद हो सकता है.

इस कारण आपको कार्यक्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

मंगलवार का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.

मौसम के कारण स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी.

व्यापार के लिए मंगलवार का दिन सामान्य है.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

आज वाहन या फिर घर खरीदने का योग बन रहा है.

किसी को बड़ी धनराशि मंगलवार को उधर में देना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा.

व्यापार और नौकरी को लेकर आपके मन में चिंताएं बनी रहेंगी.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.