Aaj Ka Rashifal 29 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, रविवार (29 नवंबर, 2026) का दिन का सभी राशियों के लिए कुछ खास रहने वाला है. जहां कुछ राशियों को मौसम के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं कुछ राशियों के जातकों के लिए दिन शानदार रहने वाला है. पढ़िए रविवार का राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

रविवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.

आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा.



वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा. परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

कोई पुराना बड़ा काम हाथ से छूट सकता है.

परिवार में पत्नी और बच्चों से मतभेद हो सकते हैं.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रविवार को आप कुछ बातों को लेकर परेशान रह सकते हैं.

आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस होगी. आपका मन अशांत रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में विरोधी वर्गों का सामना करना पड़ेगा.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

रविवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.

आपके सोच हुए कार्य पूर्ण होंगे.

व्यापार-व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहेगी आय के नए स्रोत बनेंगे.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

रविवार को आप किसी नए कार्य की नींव रख सकते हैं, जिसमें आपको अपने मित्रों रिश्तेदारों से आर्थिक मदद मिल सकती है.

व्यापार-व्यवसाय में पार्टनर से धोखा मिल सकता है.

कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना और यह आपके हित में रहेगा.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

रविवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.

आपका कहीं बाहर धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार बन सकता है.

किसी पुराने मित्र से मिलना होगा.

आपका मन प्रसन्न चित्त रहेगा.

रविवार को घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

आप लंबी यात्रा आदि पर जाएं, तो वाहन आदि का प्रयोग संभाल कर करें वरना चोट लग सकती है.

कोई नया काम शुरू करें तो सहयोगियों के बारे में जानकारी उठा लें.

व्यापार में बड़ा निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं होगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

नया वाहन आदि खरीदने का मन बन सकता है.

परिवार में पत्नी और बच्चों के लिए आपको कहीं बाहर शिफ्ट होना पड़ सकता है.

आप व्यापार-व्यवसाय में बड़ा जोखिम न उठाएं.

किसी लड़की को बड़ी धनराशि उधार के रूप में ना दें.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

रविवार को आपके परिवार में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है, जिस कारण आप काफी परेशान दिखाई पड़ेंगे.

परिवार के साथ अपनी पर्सनल बातें साझा न करें वरना आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है.

पत्नी और बच्चों के लिए रविवार को आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

रविवार को आपका दिन अच्छा रहेगा.

स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस हो सकती है.

मौसम के चलते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खानपान पर नियंत्रण रखें.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रविवार को आपके व्यापार-व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ी पार्टनरशिप या डील हो सकती है, जिससे आर्थिक स्रोत के नए रास्ते बनेंगे.

कहीं से पुराना रुका हुआ धन मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आप किसी विशिष्ट कार्य के लिए बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं ऐसे में वाहन चलाने में सावधानी बरतें.

स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव दिखाई पड़ेगा.

किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा.

किसी विशेष गेस्ट का घर पर आना होगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.