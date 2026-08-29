Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: राशिफल से जानिए, शनिवार को किन राशियों को व्यापार में मिलेगा लाभ और किसकी पत्नी से होगी अनबन

Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: राशिफल के अनुसार शनिवार (29 अगस्त, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. शनिवार को कुछ राशियों को आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा. कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें व्यापार क्षेत्र में सावधानी बरतने की जरूरत है.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

शनिवार का दिन आपका अत्यधिक भाग दौड़ वाला रहेगा.

कार्य की अधिकता के कारण शारीरिक रूप से थकावट महसूस कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में परिवर्तन करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं.

कोई नया कार्य शुरू करने से पहले अच्छे से सोच-विचार लें.

परिवार में पत्नी और बच्चों का किसी से विवाद हो सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

शनिवार का दिन आपका अच्छा रहने वाला है.

वाणी पर संयम रखें.

किसी भी प्रकार के वाद-विवाद में ना उलझें.

परिवार में बच्चों की पढ़ाई को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं.

पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

पारिवारिक समस्याओं में बड़ी राहत मिलेगी.

पत्नी से चल रहा मतभेद दूर होगा.

वाहन चलाने में सावधानी रखें.

किसी बड़े फंक्शन में जा सकते हैं, जहां आपके व्यक्तित्व को सम्मानित किया जा सकता है

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

शनिवार के दिन आपका खुश मिजाज रहने वाला है.

कोई सुखद समाचार आपको मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

आज आप किसी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शनिवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा.

आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

रुके हुए कार्यों में आज सफलता प्राप्त होगी.

आप किसी लंबी यात्रा पर काम के सिलसिले में जा सकते हैं.

परिवार में माहौल आपके पक्ष में रहेगा.

आपसी मतभेद दूर होकर खुशनुमा माहौल परिवार में आप महसूस करेंगे.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शनिवार के दिन आप थोड़ा संभल कर चलें.

कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें.

किसी भी व्यक्ति की बातों में ना आएं वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे, लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

शनिवार का दिन आप कोई नया वाहन खरीदने का विचार बना रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी.

साथ ही प्रॉपर्टी आदि में बड़ा निवेश करने का मन आपका बन सकता है.

किसी व्यक्ति को बड़ी धनराशि उधार देना आपके लिए हानिकारक रहेगा.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

आप किसी पुराने विवाद में फंस सकते हैं.

इसके चलते कानूनी शिकंजे में आ सकते हैं.

शनिवार का दिन व्यापार-व्यवसाय में विरोधी आपके काम को बिगड़ने का प्रयास करेंगे.

आपके बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

आप पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

आप किसी पारिवारिक वाद-विवाद में फंस सकते हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में बड़ी आर्थिक गिरावट महसूस होगी.

इस कारण मानसिक चिंता बनी रहेगी.

आप पत्नी और बच्चों को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

आपके व्यापार-व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं.

कहीं से पुराना रुका हुआ धन मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ी पार्टनरशिप डील हो सकती है.

इससे आर्थिक स्रोत के नए रास्ते बनेंगे.