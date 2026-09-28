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Aaj Ka Rashifal 28 September 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए सोमवार का दिन?

Aaj Ka Rashifal 28 September 2026 Today Horoscope: दैनिक राशिफल के अनुसार, सोमवार (28 सितंबर, 2026) का दिन अच्छा रहेगा. किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलना होगा. व्यवसाय के क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त होगा और वाणी पर संयम रखें.

By: JP Yadav | Published: September 28, 2026 5:31:21 AM IST

Aaj Ka Rashifal 28 September 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए सोमवार का दिन?
Aaj Ka Rashifal 28 September 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए सोमवार का दिन?


Aaj Ka Rashifal 28 September 2026: दैनिक राशिफल के अनुसार, सोमवार (28 सितंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. सोमवार को दिन कुछ राशियों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है जबकि कुछ राशियां ऐसी हैं, जिन्हें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. आइए जानते हैं कि सभी राशियों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहने वाला है?
 

 मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

सोमवार को आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
 आप परिवार के किसी सदस्य के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं.
 संतान की चिंता बनी रहेगी.

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

सोमवार को आपका दिन अच्छा रहने वाला है.
व्यापार में आपको लाभ होगा.
परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में सहयोगियों से मतभेद बढ़ सकते हैं.
आप किसी नए काम के लिए विचार कर सकते हैं.
पारिवारिक विवाद से दूर रहें. बहस की बजाय अपने काम पर ध्यान दें.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

सोमवार को आप किसी अपने के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे.
माता-पिता का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है.
व्यापार-व्यवसाय में पार्टनर का सोमवार को आपको सहयोग मिलेगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में नया बड़ा काम शुरू कर सकते हैं.
सोमवार को आपका दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेग.
 किसी कार्य विशेष के लिए आपको लम्बी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. 

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

सोमवार को  अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा.
 कोई बड़ा कार्य सोमवार को आपका पूर्ण हो सकता है.
कारोबार में जबरदस्त फायदा हो सकता है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं.
 पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी.
स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

सोमवार को आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.
 विरोधी वर्ग से सावधान रहें.
कारोबार-व्यापार में हर किसी पर भरोसा ना करें.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

सोमवार का दिन आपका अच्छा निकलेगा.
रुके हुए कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा.
कोई नया काम सोमवार को आप शुरू कर सकते हैं.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

कोई बड़ा काम सोमवार को आप शुरू कर सकते हैं.
 काम में रुकावट जरूर आएगी.
 वाणी पर संयम रखें और बेवजह का तनाव ना लें.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

सोमवार को पत्नी और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.
सोमवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.
 आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं. 

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

आपको मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी.
खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा.
 व्यापार-व्यवसाय में विरोधी अवरोध उत्पन्न करेंगे.
पत्नी से मतभेद बढ़ सकता है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

Tags: Today Horoscope
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