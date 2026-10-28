Aaj Ka Rashifal 28 October 2026: कई राशियों को मिलेगा परिवार का प्यार, तो कुछ को घर से जाना पड़ेगा दूर तो किसे होगा कारोबार में घाटा; पढ़िए राशिफल

Aaj Ka Rashifal 28 October 2026 Horoscope Today: राशिफल के अनुसार, बुधवार (28 अक्टूबर, 2026) का दिन का सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. जहां कुछ राशियों को बुधवार का परिवार का साथ मिलेगा, तो वहीं कुछ जातक स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव का अनुभव करेंगे. पढ़िए बुधवार का राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

बुधवार को आपका मन अशांत रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ सकता है.

कोई बड़ा काम आपके हाथ से निकल सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

बुधवार को किसी बात को लेकर परिवार में विवाद की स्थिति बनने से मन अशांत रहेगा.

बुधवार का दिन आपका सोच विचार कर काम करने का है.

आप कोई बड़ा डिसीजन व्यापार-व्यवसाय में न लें, नई साझेदारी में सावधानी बरतें.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपका दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा, स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.

बुधवार को स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी.

आप बुधवार को वाहन चलाने के दौरान सावधानी बरतें.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

अपने के किसी व्यवहार से मन खिन्न रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में आपके सहयोगियों द्वारा आपको नुकसान पहुचाया जा सकता है, संभलकर रहें.

वाहन चलाने के दौरान सावधानी बरतनी जरूरी है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

बुधवार को आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा.

आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं.

आपको अपने किसी परिचित से कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा.

व्यापार क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

बुधवार को परिवार में नया मेहमान आ सकता है.

मान-सम्मान में वृद्धि होगी, धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बनेगा.

दिन में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

बुधवार को इस राशि के जातक व्यापार-व्यवसाय में अपने सहयोगी पार्टनर से सावधान रहें वरना आपका काम बिगड़ सकता है.

कोई नया लेन-देन बुधवार को ना करें, वाहन आदि के चलाते समय सावधानी बरतें.

ध्यान रखें बुधवार को कोई मेहमान दस्तक देगा, जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

बुधवार का दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है.

आप कोई नया मकान या जमीन की खरीदारी बुधवार को कर सकते हैं.

बुधवार को किसी विशेष काम से आपको बाहर जाना पड़ सकता है.

परिवारिक विवाद से बुधवार को आप दूर ही रहें वरना हानि उठानी पड़ सकती है.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

नौकरी वर्ग वालों का अपने अधिकारी वर्ग से वाद-विवाद हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखें.

आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, परंतु विरोधी वर्ग से सतर्क रहें.

बड़ा लेन-देन आप बुधवार को ना करें.

बुधवार का दिन आपका उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

आपको बाहर जाना पड़ सकता है, यात्रा आदि में सावधानी बरतें.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

बुधवार को आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और खानपान पर नियंत्रण रखें.

परिवार में आपका सम्मान बना रहेगा.

पड़ोसी से मतभेद बढ़ सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में आपको हानि उठानी पड़ सकती है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आपका बुधवार का दिन सामान्य रहेगा और कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.

किसी परिचित व्यक्ति के कारण आप किसी विवाद में फंस सकते हैं.

परिवार में कोई मांगलिक कार्य का योग बनेगा, घर में कोई नया मेहमान आ सकता है.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

बुधवार का दिन आप कोई नया निर्णय व्यापार-व्यवसाय में कर सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में बुधवार को आप परिवर्तन कर सकते हैं.

परिवार में आपको सबका सहयोग मिलेगा, पत्नी से संबंध ठीक होंगे.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वाहन के चलाने में सावधानी बरतें और विवाद से दूर रहें.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.