Aaj Ka Rashifal 28 November 2026 Horoscope Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार (28 नवंबर, 2026) को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है. शनिवार को देर रात 3 बजकर 58 मिनट तक पंचमी तिथि रहेगी, जबकि 28 नवंबर को रात 8 बजकर 18 मिनट तक शुक्ल योग रहेगा. शनिवार को कई राशि के जातकों को कारोबार में लाभ मिलेगा जबकि कई राशि के जातकों को करियर में ऊंचा मुकाम हासिल होगा. आइए जानते हैं कैसा रहेगा शनिवार का राशिफल?

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

शनिवार को आपका दिन ठीक रहेगा.

परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

शनिवार को आवश्यक कार्य के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

शनिवार को आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

दिनभर आपका मन प्रसन्न रहेगा.

घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

शनिवार के दिन मन आध्यात्म की ओर झुका रहेगा.

आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

व्यापार में नया काम हाथ आएगा.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

शनिवार को कोई नया वाहन मकान आदि खरीदने से बचें. यह आपके लिए अच्छा नहीं है.

शनिवार के दिन आपको अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी.

काम की अधिकता के रहते मानसिक तनाव शारीरिक थकावट रहेगी.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

खानपान पर नियंत्रण रखें.

व्यापार में पुराने किसी सहयोगी पार्टनर के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.

वाद-विवाद से दूर रहें.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शनिवार को किसी कार्य विशेष के लिए बाहर जाना पड़ सकता है.

आज आप किसी विपत्ति में फंस सकते हैं.

व्यर्थ के वाद विवाद में न उलझें और वाणी पर संयम रखें.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शनिवार के दिन आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.

व्यापार में साझेदारी करना लाभप्रद होगा.

मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी.

स्वास्थ्य में आप राहत महसूस करेंगे.

परिवार में स्नेह प्रेम का माहौल रहेगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं, जिस कारण मन अशांत रहेगा.

परिवार के किसी व्यक्ति से मनमुटाव होगा.

अच्छा रहेगा कि आप वाद-विवाद में ना उलझें वरना मान-अपमान का सामना करना पड़ सकता है.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

परिवार समाज में किसी विशेष व्यक्ति से विवाद की स्थिति बन सकती है.

घर में मांगलिक कार्य का योग बनेगा.

अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

कार्यक्षेत्र में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.

व्यापार में लाभ होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

परिवार में किसी के स्वास्थ्य के कारण आप चिंतित रहेंगे.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

शनिवार के दिन आप थोडा संभलकर कर रहें.

वाहन आदि के उपयोग में सावधानी रखें.

वाद-विवाद से दूर रहें.

शनिवार को आप कही बाहर घूमने जा सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

शनिवार को परिवार के लोगों के साथ मिलकर आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.

व्यापार में नया काम नया क्षेत्र आपको मिलेगा.

अपरिचित व्यक्ति को कोई बड़ी राशि धन उधार ना दें.

.डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.