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Kal Ka Rashifal 28 August 2026: राशिफल से जानिए, शुक्रवार को किन राशियों को मिलेगा आर्थिक क्षेत्र में लाभ?

Kal Ka Rashifal 28 August 2026 राशिफल के अनुसार शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है. कई कपल परेशान भी हो सकते हैं.

By: JP Yadav | Published: August 27, 2026 3:14:59 PM IST

Rashifal 28 August 2026: राशिफल से जानिए, शुक्रवार को किन राशियों को मिलेगा आर्थिक क्षेत्र में लाभ?
Rashifal 28 August 2026: राशिफल से जानिए, शुक्रवार को किन राशियों को मिलेगा आर्थिक क्षेत्र में लाभ?


Kal Ka Rashifal 28 August 2026:  राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. शुक्रवार को कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें व्यापार क्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जबकि कई राशियों को आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

आपके व्यापार-व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं.
परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.
 आप पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.
व्यापार-व्यवसाय में बड़ी पार्टनरशिप डील हो सकती है.
इससे आर्थिक स्रोत के नए रास्ते बनेंगे.

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

दिन बहुत अच्छा रहेगा.
 आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.
 रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.
 आप किसी लंबी यात्रा पर काम के सिलसिले में जा सकते हैं.
 परिवार में माहौल आपके पक्ष में रहेगा.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपके लिए कोई बड़ी राहत लेकर आने वाला है.
 न्यायालय पक्ष में चल रहे वाद- विवाद में आपको विजय मिलेगी.
 सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व कायम रहेगा. 

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी पार्टनरशिप में आप सहभागी हो सकते हैं.
 पत्नी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता बनी रहेगी.
आज आप किसी बड़े फंक्शन में जा सकते हैं, जहां आपके व्यक्तित्व को सम्मानित किया जा सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope

शुक्रवार का दिन आपका अच्छा रहने वाला है.
 वाणी पर संयम रखें, किसी भी प्रकार के वाद-विवाद में ना उलझें.
 परिवार में बच्चों की पढ़ाई को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं.
 पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपका खुश मिजाज रहने वाला है.
 कोई सुखद समाचार आपको मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
  आप किसी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शुक्रवार  का दिन आप कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं. 
यात्रा में अपने सामान की रक्षा करें.
साथ ही वाहन  के प्रयोग में सतर्कता रखें.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

शुक्रवार को आपको कहीं से बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है.
 पैतृक संपत्ति में आपको अपना अधिकार मिल सकता है.
 परिवार में माता-पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
 आप वाद-विवाद से दूर रहें.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)
परिवार में पत्नी से किसी बात पर झगड़ा हो सकता है.
स्वास्थ्य को लेकर आप कुछ परेशान रह सकते हैं.
 मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
 कार्य क्षेत्र में विरोधी वर्ग आपके बनते कार्य में अड़चन पैदा कर सकता हैं. 

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

दिन आपका बड़ा उलझा रहेगा.
 आप किसी पारिवारिक वाद-विवाद में फंस सकते हैं.
 व्यापार-व्यवसाय में बड़ी आर्थिक गिरावट महसूस होगी.
मानसिक चिंता बनी रहेगी.
आप पत्नी और बच्चों को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में विरोधी आपके काम को बिगड़ने का प्रयास करेंगे.
आपके बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
 कुछ परेशानी महसूस होगी.
 बच्चे पत्नी से मतभेद बढ़ सकते हैं.

Tags: home-hero-pos-10Today Horoscope
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