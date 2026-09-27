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Aaj Ka Rashifal 27 September 2026: जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है रविवार का दिन, पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 September 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, रविवार (27 सितंबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए मिला-जुला रहने वाला है.

By: JP Yadav | Published: September 27, 2026 8:49:46 AM IST

Aaj Ka Rashifal 27 September 2026
Aaj Ka Rashifal 27 September 2026


Aaj Ka Rashifal 27 September 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, रविवार (27 सितंबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए आज का दिन शानदार गुजरने वाला है जबकि कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पढ़िए राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए रविवार का दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

रविवार कको आप जल्दबाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन परिवार के लिए या व्यवसाय के बारे में न लें.
 आपका अपने अधिकारी वर्ग से संबंध बिगड़ने के चांस बन रहे हैं.
पत्नी से मतभेद की स्थिति बनी रहेगी.

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

रविवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.
 आपके मन में चल रही कोई पुरानी योजना साकार हो सकती है.
आप अपना कोई पुराना मैटर क्लोज कर सकते हैं, जिससे आप एक बहुत बड़ी समस्या से छुटकारा पाने में सफल होंगे.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में परिवर्तन करने का मन हो तो, अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं.
 जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा.
परिवार के लोगों के साथ विवाद खत्म कर नए संबंध स्थापित करें.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

परिवार में किसी बात को लेकर आपसे लोगों की नाराजगी बनी रहेगी.
आज का दिन आप खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे.
अपना कीमती समय व्यर्थ के कामों में जाया न करें.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

 व्यापार-व्यवसाय में बड़ा लाभ मिलेगा.
आप बेवजह के कामों में अपना समय नष्ट न करें.
 अपने भविष्य के लिए आज कोई निर्णय आप लें सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आंख मूंदकर या बिना सलाह लिए किसी भी जगह पैसा न लगाएं.
परिवार के लोगों से पर्सनल बातों को शेयर न करें वरना आपको धोखा उठाना पड़ सकता है.
व्यापार-कारोबार सामान्य ही रहेगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

रविवार का दिन आपका शानदार रहेगा.
 आपका कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है. .
आर्थिक तौर से दिन ठीक रहने वाला है.
पत्नी से संबंध मधुर रखें.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

रविवार को आप किसी नए कार्य के सिलसिले में बाहर की यात्रा कर सकते हैं.
परिवार में मांगलिक कार्य का योग बन सकता है.
 किसी धार्मिक यात्रा का प्लान मन में चल रहा है. 

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

  परिवार में सामंजस्य की कमी दिखाई देगी.
किसी बात पर ससुराल पक्ष से अनबन हो सकती है.
पत्नी और बच्चों के लिए स्थान परिवर्तन करना आपके लिए जरूरी होगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में नए काम के सिलसिले में आप कोई बड़ी बैठक करने का प्लान मन में बना सकते हैं. 
रविवार को किसी से उधार लिया है तो उसे चुकाना पड़ेगा.
दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना पड़ सकता है इससे पत्नी उदास होगी.  

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रविवार को पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी.
 आपके लिए कोई खुशखबरी मिल सकती है. 
पुराना विवाद सुलझ सकता है. 

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में आज किसी को बड़ी धनराशि उधर के रूप में ना दें.
रविवार का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा.
 किसी पुराने बड़े विवाद को सुलझाने में आपको सफलता मिलेगी.

Tags: home-hero-pos-3Horoscope Today
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