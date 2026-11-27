Aaj Ka Rashifal 27 November 2026 Horoscope Today: दैनिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (27 नवंबर 2026) को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. तृतीया तिथि शुक्रवार को सुबह 9 बजकर 49 मिनट तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी. 27 नवंबर को रात 11 बजकर 52 मिनट तक शुभ योग रहेगा. इसके अलावा शुक्रवार को दोपहर बाद 3 बजकर 9 मिनट तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा.

आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं.

अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

शुक्रवार को आप किसी विशिष्ट कार्य के लिए अपने सहयोगियों के साथ बाहर की यात्रा कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं.

शुक्रवार को कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

किसी यात्रा आदि पर जाने का विचार बन सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

शुक्रवार को आप कुछ घरेलू समस्याओं से परेशान रहेंगे, जिस कारण मन अशांत रहेगा.

स्वास्थ्य को लेकर अपना ख्याल रखें. बाहर के खानपान से बचें.

शुक्रवार को वाहन आदि चलाने में सावधानी बरतें.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा लेनदेन सोच विचार कर करें.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

स्वास्थ्य के कारण शुक्रवार को कुछ परेशान रह सकते हैं.

कार्य की अत्यधिकता के कारण शारीरिक थकावट मानसिक तनाव से परेशान रह सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी.

रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे. पत्नी से मतभेद दूर होंगे.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

शुक्रवार को आप न्यायालय पक्ष में चल रहे कार्य में विजय प्राप्त करेंगे, जिससे समाज में आपका खोया हुआ सम्मान प्राप्त होगा.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ी पार्टनरशिप डील शुक्रवार को हो सकती है, जिसे आगामी समय में लाभ मिलेगा.

परिवार के लोगों से मतभेद दूर होंगे. किसी यात्रा पर जा सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी डील या समझौता कर सकते हैं, जिस कारण बैंक से बड़ा लोन लेने के लिए भागदौड़ करना पड़ सकती है.

शुक्रवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.

आपको आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में आप को बड़ी सफलता मिल सकती है.

आपका रुका हुआ कार्य फिर से शुरू हो सकता है.

कोई बड़ी साझेदारी कार्यक्षेत्र हो सकती है.

परिवार में मांगलिक कार्य होंगे. मान-सम्मान बढ़ेगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा.

सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे.

वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

शुक्रवार को आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं.

मौसम के हिसाब से शुक्रवार का दिन अच्छा रहने वाला है.

साथ ही कार्यक्षेत्र में आपको अपने लोगों का सहयोग प्राप्त होगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं.

प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने के लिए समय अच्छा है.

परिवार में माहौल आपकी पक्ष में रहेगा.

मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपका उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

आपका अपने मित्र से पैसों को लेकर बाद में बाद हो सकता है, जिस कारण आपसी मनमुटाव की स्थिति बनेगी.

साथ ही स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

कार्यक्षेत्र में आपको नुकसान हो सकता है.

बड़ा ऑफर आपके यहां से निकल सकता है.

परिवार के लोगों से कुछ बातों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.