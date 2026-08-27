Aaj Ka Rashifal 27 August 2026: जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार का दिन, पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 August 2026 Horoscope Today : राशिफल के अनुसार, गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए गुरुवार का दिन बहुत अच्छा बीतेगा. कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. यहां जानें मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों का सामान्य राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

गुरुवार का दिन आपके लिए शानदार रहेगा.

आप अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं.

इसका लाभ आपको भविष्य में दिखाई पड़ेगा.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपका मन कुछ अशांत रहेगा.

किसी अपने के कारण आपका मन दुखी हो सकता है.

कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना आपके हित में नहीं होगा.

परिवार के वाद-विवाद से दूर रहें.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

गुरुवार को आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.

लोगों से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक स्थिति में लाभ प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा.



कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

गुरुवार का दिन भागदौड़ से भरा रह सकता है.

यात्रा में सावधानी बरतें.

वाहन का उपयोग संभाल कर करें.

स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

किसी व्यक्ति विशेष से झगड़ा हो सकता है.

व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

न्यायालय पक्ष में यदि कोई विवाद चल रहा है, तो उसमें आपको सफलता मिलती दिखेगी.

व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक लाभ मिलेगा.

कुछ नए पार्टनर के साथ आप समझौता कर सकते हैं.

परिवार में माहौल अच्छा रहेगा.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

गुरुवार को आप पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रहेंगे.

व्यापार-व्यवसाय में अपने साथियों के विरोध के कारण आपको बड़ा नुकसान हो सकता है.

वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें.

साथ ही पैतृक संपत्ति में आपको आपका हिस्सा मिल सकता है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

पत्नी से विवाद हो सकता है.

आप अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ परेशान रह सकते हैं.

किसी लंबी यात्रा पर जाने का योग बनेगा.

कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं.

परिवार में अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.

व्यापार-व्यवसाय में अपने साथियों से धोखा उठाना पड़ सकता है.

कोई नया कार्य शुरू न करें.

किसी अपरिचित व्यक्ति को उधार न दें. .

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में नुकसान होने की संभावना है.

किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है.

वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें.

परिवार में पत्नी का किसी से विवाद हो सकता है.

बच्चों की पढ़ाई आदि को लेकर आप मानसिक तौर से चिंतित रह सकते हैं.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में सहयोगी पार्टनर के कारण आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है.

परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा.

धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

गुरुवार को आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे.

दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है.

बेवजह के विवाद में गुरुवार को आप आ सकते हैं.



मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

किसी परिचित व्यक्ति के कारण आपको व्यापार-व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है.

इससे आपका भरोसा भी टूटेगा.

परिवार में अपनों से मतभेद बढ़ सकते हैं.