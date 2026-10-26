Aaj Ka Rashifal 26 October 2026: बॉस से मिलेगी तारीफ, पार्टनर से होगी लड़ाई; सोमवार को निवेश ना करें, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 26 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. मित्र और परिवार के लोगों का सहयोग आपको कार्यक्षेत्र में मिलेगा. यात्रा आदि पर अपने सामान और धन की रक्षा करें. आइए जानते हैं कैसा रहेगा सोमवार को मेष से मीन तक का दैनिक राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

परिवार या मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में ससुराल पक्ष से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है, इससे कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे.

सोमवार का दिन खुशखबरी से भरा रहेगा.

जॉब के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलने के चांस हैं.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है.

सोमवार को आपसी मतभेद दूर होकर परिवार में एक शानदार माहौल देखने को मिलेगा.

वहीं, आपको कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां महसूस हो सकती हैं.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

स्वास्थ्य कारणों से भी मन चिंतित रहेगा.

आपके पार्टनर आपके साथ विश्वासघात कर सकता है.

ऐसा हो सकता है कि आपको व्यवसाय में बड़ा नुकसान उठाना पड़े.

परिवार में अपनों से कुछ बातों पर मतभेद बन सकता है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

सोमवार को पत्नी और बच्चों के साथ बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं.

बातचीत के दौरान परिवार में चल रहे विवाद पर विराम लगेगा.

दफ्तर में भी सोमवार को सहयोगी पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

सोमवार को आप कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण परेशान रहेंगे.

स्वास्थ्य संबंधी परेशानी परिवार में आ सकती है.

मौसमी बीमारियों से आप और आपका परिवार पीड़ित हो सकता है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में नए कार्य का ऑफर मिल सकता है.

किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा.

परिवार में सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

मित्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में इस समय गिरावट का दौर नजर आएगा.

परिवार में कोई दुखद समाचार सुनने को मिलेगा.

सोमवार का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

दिन कुछ उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है.

न्यायालय पक्ष के कार्य में आपको हानि उठानी पड़ सकती है.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा जोखिम सोमवार को ना उठाएं, नहीं तो नुकसान होगा.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

सोमवार को आपका मूड अच्छा रहेगा.

स्वास्थ्य के नजरिये से सोमवार को आपको लाभ महसूस होगा.

परिवार में बहुत दिनों से चल रहा विवाद खत्म हो सकता है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

आप कुछ बातों को लेकर मानसिक तौर से दबाव महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे.

परिवार में वाद-विवाद से दूर रहें. बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

आर्थिक स्थिति में लाभ दिखेगा. परिवार में मांगलिक कार्य का योग बन सकता है।

व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.

परिवार में माता-पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

पत्नी से मतभेद बढ़ सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

सोमवार को आपका दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

काम की अधिकता के कारण शारीरिक कमजोरी और मानसिक तनाव महसूस होगा.

कोई नया कार्य शुरू ना करें वरना परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

परिवार में भाई भतीजे से झगड़ा हो सकता है और पत्नी से मतभेद होंगे.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.