Aaj Ka Rashifal 26 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, गुरुवार (26 नवंबर 2026) का दिन सभी सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. गुरुवार के दिन कुछ राशि को करियर में सफलता मिल सकती हैं तो वहीं कुछ राशियों को स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार का दिन?

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

गुरुवार के दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

ऑफिस में आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में हानि उठाना पड़ेगी.

कोई नया कार्य यदि शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय उपयुक्त नहीं है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद का माहौल बनेगा.

आप अपने मान-सम्मान में गिरावट महसूस करेंगे.

वाहन आदि के चलाने में सतर्कता रखें, दुर्घटना हो सकती है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

गुरुवार को आपका दिन अच्छा रहने वाला है.

व्यापार-व्यवसाय में आपको लाभ होगा.

परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

विरोधी वर्ग से सावधान रहें.

अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

गुरुवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा और आप अध्यात्म से भरे रहेंगे.

मन प्रसन्न रहेगा, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे.

किसी धार्मिक यात्रा आदि पर आप परिवार के साथ जा सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.

किसी नए पार्टनरशिप की शुरुआत होगी.

परिवार में अपने से सहयोग प्राप्त होगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में नया और बड़ा काम शुरू कर सकते हैं.

पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं.

पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

गुरुवार को आप व्यर्थ के विवाद में उलझ सकते हैं.

आपका मन अशांत रहेगा.

विरोधियों के किसी षड्यंत्र का आप शिकार हो सकते हैं, विरोधियों से सावधान रहें.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

गुरुवार का दिन मिला-जुला रहेगा.

साथ ही स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.

कार्यक्षेत्र में आपको नुकसान हो सकता है.

बड़ा ऑफर आपके हाथ से निकल सकता है, ऐसे में सतर्क रहें.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

गुरुवार को आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं.

आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए खानपान पर संयम रखें.

व्यापार-व्यवसाय में आपको घाटा लग सकता है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

परिवार में कोई अप्रिय घटना घट सकती है.

व्यापार-व्यवसाय में गुरुवार को आपका बनता हुआ काम बिगड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति में गिरावट आएगी.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

परिवार के लोगों से कुछ बातों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं.

गुरुवार का दिन आपका उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

आपका अपने मित्र से पैसों को लेकर विवाद हो सकता है, जिस कारण आपसी मनमुटाव की स्थिति बनेगी.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.