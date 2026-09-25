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Aaj Ka Rashifal 25 September 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए शुक्रवार का दिन?

Aaj Ka Rashifal 25 September 2026 Today Horoscope दैनिक राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) का दिन मिला-जुला रहेगा.

By: JP Yadav | Published: September 25, 2026 8:26:39 AM IST

Aaj Ka Rashifal 25 September 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए शुक्रवार का दिन?
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Aaj Ka Rashifal 25 September 2026: दैनिक राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. शुक्रवार के दिन कुछ राशियों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता हैं. कुछ राशियों के जातक स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है.  आइए  जानते हैं कि सभी राशियों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहने वाला है?

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

शुक्रवार को वाहन चलाते समय सावधानी बरतें वरना दुर्घटना घट सकती है.
 स्वास्थ्य को लेकर शुक्रवार को आप परेशान रह सकते हैं.
   कोई दुखद समाचार प्राप्त होगा.

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

  व्यापार में शत्रुओं के कारण हानि हो सकती है.
 आर्थिक स्थिति में गिरावट आएगी.
पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है. 

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

 आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं.
 आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
 कारोबार में नुकसान हो सकता है.
 माता-पिता और पत्नी में वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं.
इसमें आपको सफलता मिलेगी.
 साथ ही व्यापार में परिजनों या मित्रों से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है.
 माता-पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

 शेयर मार्केट में निवेश ना करें.
 वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.
 परिवारों में मतभेद दूर होंगे. 

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है.
 आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
 मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी. 

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

 आप स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.
 अगर कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं
वरना आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

कारोबार में हानि उठानी पड़ सकती है.   
शुक्रवार को मन अशांत रहेगा.
 वाद-विवाद से दूर रहें.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

आपका दिन अच्छा रहेगा.
 स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है.
 बदलते मौसम में सेहतमंद रहने के लिए अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

परिवार में शादी विवाह के योग बनेंगे.
पत्नी से संबंध मधुर होंगे.
न्यायालय पक्ष में शुक्रवार को आपकी विजय होगी.
 नौकरी वर्ग वालों को पदोन्नति मिल सकती है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

शुक्रवार को आप किसी नए कार्य की शुरुआती नींव रख सकते हैं.
परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे.
 आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

कार्य क्षेत्र में शुक्रवार को परिवर्तन करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा.
प्रमोशन चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करें.
 अपनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन विचारों में मतभेद हो सकता है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

Tags: Today Horoscope
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