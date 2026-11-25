Aaj Ka Rashifal 25 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, बुधवार (25 नवंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए विशेष रहने वाला है. जहां कुछ राशियों को करियर में सफलता मिलेगी, तो वहीं कुछ राशियों का परिवार के साथ वाद-विवाद हो सकता है.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

बुधवार को आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है.

नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता हाथ लगना मुश्किल है.

परिवार में भाई भतीजे से झगड़ा हो सकता है, पत्नी से मतभेद होंगे.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लंबे समय से स्वास्थ्य परेशानी हैं, तो आपको राहत मिलेगी.

परिवार में अपनों से सहयोग व प्रेम मिलेगा.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे, आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आप कोई नया कार्य साझेदारी के रूप में शुरू कर सकते हैं.

परिवार में अपनों के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं.

बुधवार का दिन कुछ समस्याओं से भरा रहेगा.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

बुधवार का दिन आपका सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे.

किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात सफलता का मार्ग खोलेगी.

आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

आप व्यर्थ के कार्य में उलझ सकते हैं, मन अशांत रहेगा.

अत्यधिक भागदौड़ के कारण स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है.

व्यापार-व्यवसाय में जैसा आप सोच रहे हैं, वैसा लाभ दिखाई नहीं देगा.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सहयोगियों से विरोध का सामना करना पड़ेगा.

परिवार में कुछ बातों को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, पत्नी से मतभेद हो सकते हैं.

परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

बुधवार को कोर्ट-कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ मिलेगा.

रिश्तेदार मित्रों का आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

कोई बड़ा निवेश व्यापार में ना करें.

स्वास्थ्य का ख्याल रखें, परिवार में पत्नी से मतभेद बढ़ सकते हैं.

वाणी पर संयम रखें, वाद-विवाद से दूर रहें.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

बुधवार को आपका दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

काम की अधिकता के कारण शारीरिक कमजोरी व मानसिक तनाव आपको महसूस होगा.

किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. आप कोई नया कार्य शुरू ना करें, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

बुधवार का दिन आपका सामान्य रहेगा.

आप किसी कार्य विशेष के लिए बाहर लंबी अपनी यात्रा पर जा सकते हैं, वाहन आदि का प्रयोग संभाल कर करें.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा निवेश ना करें, आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस करेंगे.

परिवार में किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

बुधवार को कोर्ट कचहरी आदि के विवाद में फंस सकते हैं.

आपका कोई व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है.

विरोधी वर्ग आपके प्रति षड्यंत्र रह सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

परिवारों में मांगलिक कार्यों का योग बनेंगे.

आप किसी धार्मिक आयोजन में परिवार सहित सम्मिलित हो सकते हैं.

बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा होगा.

आप किसी बड़ी समस्या से मुक्त हो सकते हैं.

.डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.