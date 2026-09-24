Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, गुरुवार को किन राशियों को मिलेगा व्यवसाय क्षेत्र में लाभ-किसे लगेगा झटका?

Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: दैनिक राशिफल के अनुसार, गुरुवार (24 सितंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. गुरुवार को कुछ राशियां आर्थिक स्थिति के कारण कुछ परेशान रह सकते हैं. कुछ जातकों के लिए व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहने वाला है?

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

गुरुवार को अपने अधिकारी वर्ग से मतभेद बढ़ सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में सामान्य स्थिति रहेगी.

परिवार में विरोधी बढ़ेंगे. पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

गुरुवार को आप अपनी वाणी पर संयम रखें वरना आप अपना बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं.

किसी भी प्रकार का विवाद करना आपके लिए भारी नुकसानदायक रहेगा.

अच्छा होगा वाणी पर कंट्रोल रखें.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

गुरुवार का दिन आपका अच्छा रहने वाला है.

आपका कोई पुराना बिगड़ा हुआ कार्य बन सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में बड़े लाभ के चांस बन रहे हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो गुरुवार का दिन आपके लिए ठीक रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में कोई भी बड़ी डील करें तो कागजी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें.

गुरुवार को पत्नी से अपने मन की बात कहना, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

आपका मस्तिष्क नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा.

किसी की अच्छी बात भी आपको बुरी लगेगी.

आप अपने लिए कुछ नए विवाद खड़े कर सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में बड़े लेनदेन से बचें.

साथ ही परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद से दूर रहें

वरना आप बड़े नुकसान में पहुंच सकते हैं.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ बड़ी डील करना आपके लिए ठीक नहीं होगा.

परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं.

पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट महसूस आ सकती है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

गुरुवार को आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

इससे आपका मन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहेगा.

गुरुवार को आपका मन शांत रहेगा.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

अपने जीवन के लिए गुरुवार को आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं.

गुरुवार को आपको अपना रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

परिवार में आपसी विवाद खत्म होगा व सामंजस की स्थिति नजर आएगी.

पत्नी का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

व्यापार-व्यवसाय में आप किसी बड़े डील का हिस्सा बन सकते हैं, जिस कारण आय के स्रोत बढ़ेंगे.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

गुरुवार को आप अपने पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं.

इस कारण आप और आपका परिवार काफी प्रभावित होगा.

गुरुवार को स्वास्थ्य को लेकर स्थिति सामान्य रहेगी.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

परिवार के साथ अपनी पर्सनल बातें साझा ना करें नहीं तो आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है.

पत्नी और बच्चों के लिए आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं.

आपके परिवार में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

