Aaj Ka Rashifal 24 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, मंगलवार (24 नवंबर, 2026) का दिन का सभी राशियों के लिए खास रहने वाला है. जहां कुछ राशियों को स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, तो वहीं कुछ राशियों के परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है. पढ़िए मंगलवार का राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

मंगलवार को कारोबारी पार्टनर के साथ वाद-विवाद से बचें.

परिवार में आपसी कलह हो सकती है.

व्यापार में नया जोखिम ना लें फायदे की जगह नुकसान हो सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

मंगलवार का दिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, स्वास्थ बिगड़ सकता है.

किसी कार्य विशेष के चलते आपको बाहर जाना पड़ सकता है.

कोई नया काम मंगलवार को शुरू ना करें.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

किसी विशेष व्यक्ति से आप काम के सिलसिले में मिल सकते हैं

इसके कारण व्यापार-व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है.

परिवार में आपको सबका सहयोग मिलेगा, मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

धार्मिक कार्य परिवार में संपन्न होंगे.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

मंगलवार को व्यापार क्षेत्र में किसी को बड़ी रकम उधार ना दें, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है.

परिवार में किसी अपने के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे.

दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के योग बनेंगे.

आप अपने परिवार के साथ कही बाहर घूमने जा सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा, कोई नई पार्टनरशीप शुरू कर सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं।

मंगलवार का दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा.

आप किसी धार्मिक यात्रा आदि पर जा सकते हैं.

परिवार में किसी की शादी विवाह का योग बन सकता है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

मंगलवार को आपके स्वास्थ्य में आप गिरावट महसूस करेंगे.

आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहें, तो आपको विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है.

व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है.

आपका मन अशांत रहेगा, वाद विवाद से दूर रहे.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

मंगलवार को आप लम्बी यात्रा आदि पर जा सकते हैं, स्वास्थ में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

यात्रा आदि में सावधानी बरतें.

व्यापार-व्यवसाय में कोई नया काम शुरू न करें.

कोई बड़ी रकम उधार किसी को न दें.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

मंगलवार को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यवसाय में नए अवसर बनेंगे.

कोई नया वाहन आदि खरीद सकते हैं, न्यायलय पक्ष में विजय मिलेगी.

आपका मन अपने किसी परिचित के व्यवहार से खिन्न दिखाई पडे़गा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, खान पान पर ध्यान दें.

कार्यक्षेत्र में आप परिवर्तन ना करें.

कोई बड़ा डिसीजन मंगलवार को ना लें, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

मंगलवार को आप व्यापार-व्यवसाय में बदलाव कर सकते हैं.

परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

आपके परिवार के लोग आपके किसी काम का विरोध कर सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मंगलवार को आप अपने स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे.

आपका मान आध्यात्म की ओर रहेगा.

आप सामाजिक क्षेत्र में अपमान का सामना कर सकते हैं.

किसी लम्बी यात्रा पर आप जाएं, तो वाहन आदि का उपयोग में सतर्कता बरतें.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.