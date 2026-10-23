Aaj Ka Rashifal 23 Oct 2026: पार्टनर देगा धोखा, कारोबार में हो सकता है घाटा; दफ्तर में बॉस होगा खुश- पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 23 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (23 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए बेहद खास रहने वाला है. कई जातकों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद शुभ रहने वाला है जबकि कई राशि के जातकों को प्रेम प्रसंग में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. आइए राशिफल से जानते हैं कि शुक्रवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है?

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

माता-पिता का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में अपने पार्टनर का शुक्रवार को आपको सहयोग मिलेगा.

कोई बड़ा काम आप शुरू कर सकते हैं.

काम में रुकावट तो आएगी, लेकिन आप कामयाब होंगे.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

आप कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण परेशान रहेंगे.

मौसमी बीमारियों से आप और आपका परिवार पीड़ित हो सकता है.

साथ ही व्यापार-व्यवसाय में इस समय गिरावट का दौर नजर आएगा.

परिवार में कोई दुखद समाचार सुनने को मिलेगा.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

आप जिस कार्य के विषय में प्रयासरत हैं, शुक्रवार को आपका वह कार्य बिगड़ सकता है.

खुद से नाराज होने के बजाय सोचें कि सफलता क्यों नहीं मिली.

विरोधी वर्ग आपके कार्यक्षेत्र में आपको परेशानी पहुंचा सकते हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में शुक्रवार को नए कार्य का ऑफर मिल सकता है.

किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा.

मित्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.

परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

शुक्रवार के दिन आप अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ परेशान रह सकते हैं

व्यापार-व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा.

कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं.

किसी लंबी यात्रा पर जाने का योग बनेगा.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में आप को बड़ी सफलता मिल सकती है. इसका मतलब लाभ होगा.

ज्यादातर सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे. वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी रखें.

साथ ही बदलते मौसम के कारण बीमार पड़ सकते हैं.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन खुशखबरी से भरा रहेगा.

जॉब के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं, तो शुक्रवार को आपको सफलता मिलने के चांस हैं.

परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है.

शुक्रवार को आपसी मतभेद दूर होकर परिवार में एक शानदार माहौल देखने को मिलेगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

परिवार में कोई शादी संबंध निश्चय हो सकता है.

पत्नी का सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा.

आप किसी आपने के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

कोई नया काम शुक्रवार को आप शुरू कर सकते हैं.

शुक्रवार का दिन आपका अच्छा निकलेगा.

रुके हुए कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा.

पुराने साथी से मिलना होगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.

परिवार में सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

नौकरी के लिए यदि प्रयासरत हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

आपका रुका हुआ कार्य फिर से शुरू हो सकता है.

कोई बड़ी साझेदारी कार्यक्षेत्र में हो सकती है.

परिवार में मांगलिक कार्य होंगे. मान सम्मान बढ़ेगा.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

कारोबार-व्यापार में घाटा हो सकता है.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मौसमी बदलाव को देखते हुए सतर्क रहें.

परिवार में मतभेद संपत्ति को लेकर हो सकते हैं, लेकिन मसला बातचीत से हल करने का प्रयास करें.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.