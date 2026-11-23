Aaj Ka Rashifal 23 November 2026 Horoscope Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार (23 नवंबर, 2026) को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. चुतर्दशी तिथि सोमवार को रात 11 बजकर 43 मिनट तक रहेगी. ध्या देने की बात यह है कि सोमवार के दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत भी है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है. सोमवार का दिन कई राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो वहीं कई राशियों के कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं सोमवार का राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

सोमवार को आप जो भी कार्य करें, उसमें थोड़ा सोच विचार लें.

किसी पर आंखें मूंद कर विश्वास करना आपको बड़े नुकसान में डाल सकता है.

स्वास्थ्य का ध्यान रखें. व्यापार-व्यवसाय में विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

सोमवार कार्यक्षेत्र में परिवर्तन ना करें वरना दिक्कतें आ सकती हैं.

परिवार में कोई दुखद समाचार प्राप्त होगा.

पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

सोमवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा.

आपको कोई विशेष पद और सम्मान से सामाजिक क्षेत्र में सम्मानित किया जा सकता है.

आपके विरोधी परास्त होंगे और कोई पुराना विवाद आज खत्म हो सकता है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

आर्थिक तौर से सोमवार आपको बड़ा लाभ होने वाला है. पत्नी और बच्चों के लिए आप बड़ी खरीदारी कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में नए कार्य का शुभारंभ होगा.

परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

आप जिस कार्य के लिए पिछले दिनों से परेशान हैं तो सोमवार को उस कार्य में विलंब होगा.

इस कारण आपका मन अशांत दिखाई देगा.

सकारात्मक सोचें तो जल्दी ही इसका रास्ता भी निकल जाएगा.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में सोमवार को आप बड़ा कार्य शुरू कर सकते हैं.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

सोमवार को आपके कार्य में बहुत अड़चन आ सकती है. ऐसे में सतर्क रहें और निवारण की सोचें.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

न्यायालय पक्ष में शत्रु प्रबल होंगे.

सोमवार को व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी धनराशि उधर के रूप में ना दें वरना हानि होगी.

परिवार में किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मन बन सकता है.

पत्नी और बच्चों के लिए आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

सोमवार को आपके व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी डील मिल सकती है.

इससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा.

साथ ही ससुराल पक्ष से बड़ी आर्थिक मदद आपको मिलेगी.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग हैं.

शेयर मार्केट में पैसा लगाना सोमवार को आपके लिए अच्छा रहेगा.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

सोमवार को व्यापार-व्यवसाय में बड़े लाभ के संकेत मिल रहे हैं.

सोमवार को आप अपना पर्सनल कोई कार्य भी शुरू कर सकते हैं.

पत्नी और बच्चों से मतभेद दूर होंगे.

अपने परिवार के लिए आप बड़ी खरीदारी कर सकते हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

सोमवार को सामाजिक या फिर राजनीतिक क्षेत्र में आपको विशिष्ट पद से सम्मानित किया जा सकता है.

इसके चलते आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी.

सोमवार को परिवार के हित में आपको ही बड़ा निर्णय कर सकते हैं..

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

कोई पुराना रुका हुआ कार्य पूर्ण होने से आपका मन प्रसन्न होगा.

घर में परिवार में माहौल आपके पक्ष में दिखाई देगा.

फिर भी पत्नी और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी.

आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार बना सकते हैं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.