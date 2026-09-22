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Aaj Ka Rashifal 22 September 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए मंगलवार का दिन?

Aaj Ka Rashifal 22 September 2026 horoscope today दैनिक राशिफल के अनुसार, मंगलवार (22 सितंबर, 2026) के दिन ज्यादातर जातक  कोई नया काम सोच विचार कर करें, किसी पर अत्यधिक विश्वास करना, आपको नुकसान पहुंचा सकता है. सबसे जरूरी बात यह है क वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

By: JP Yadav | Published: September 22, 2026 8:38:07 AM IST

Aaj Ka Rashifal 22 September 2026
Aaj Ka Rashifal 22 September 2026


Aaj Ka Rashifal 22 September 2026: दैनिक राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (22 सितंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. दैनिक राशिफल के अनुसार, मंगलवार के दिन कुछ राशियों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता हैं जबकि कुछ को स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है.  आइए   जानते हैं कि सभी राशियों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है?

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

मंगलवार का दिन आपके लिए ठीक रहेगा.
 आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना पड़ सकता है.
 कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.
 व्यापार में लाभ होगा.

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के कारण आप चिंतित रहेंगे.
मंगलवार के दिन कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.
 साझेदारी में व्यापार करना लाभप्रद होगा.
मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

 परिवार के लोगों के साथ मिलकर  आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.
 व्यापार को मंगलवार को नया आयाम मिलेगा.
 अपरिचित व्यक्ति को उधार न दें, भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है.

 कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

  आप बाहर घूमने जा सकते हैं.
 इससे आप राहत महसूस करेंगे.
 परिवार में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

 अपने साथी से अपने मन की बात बोल सकते हैं.
 आपका पार्टनर भी आपके प्यार को एक्सेप्ट करेगा.
 वह आपका जीवन साथी बनने के लिए तैयार हो सकता है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

आपका पार्टनर लाइफ पार्टनर बनने को तैयार हो सकता है.
 आसान शब्दों में कहें तो लाइफ पार्टनर बनने के लिए हां कर सकता है.
 मंगलवार का दिन अनुकूल है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

विशेष गेस्ट के घर पर आने से मंगलवार आप खुश रहेंगे.
मंगलवार को मान-सम्मान में इजाफा होगा.
 ससुराल पक्ष से कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

आपका मन कुछ अशांत रहेगा, किसी अपने के कारण आपका मन दुखी हो सकता है.
कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना सोमवार को आपके हित में नहीं होगा.
 परिवार के विवाद से दूर रहें, यह आपके हित में है.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

आपने यदि कोई नया कार्य शुरू किया है, तो इस समय अपने साझेदारों से थोड़ा सतर्क रहें.
निवेश से पहले सलाह लेना उचित रहेगा.
परिवार से दूर किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

 परिवार में किसी व्यक्ति से मनमुटाव हो सकता है.
  वाद-विवाद में न उलझें अन्यथा अपमान का सामना करना पड़ सकता है.
व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. काम में मंगलवार को रुकावट आ सकती है. 

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

 पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी.
 कोई नया काम आज आपको मिल सकता है.
स्वास्थ्य को लेकर आज परेशान रह सकते हैं. इस वजह से आपका मन अशांत रहेगा.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

मंगलवार को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे.
 सेहत ठीक रहेगी.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

Tags: Today Horoscope
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