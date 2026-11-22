Aaj Ka Rashifal 22 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, रविवार (22 नवंबर, 2026) दिन का सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. रविवार को जहां कुछ राशियों को प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी तो, वहीं कुछ को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. पढ़िए रविवार का राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

रविवार को आप किसी बड़े अधिकारी से मिल सकते हैं.

इस कार्य को आप बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, उस काम की शुरुआत होगी.

व्यापार में नए पार्टनर बनेंगे.

स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

अपने खान-पान पर संयम रखें.

रविवार को आपका मन अशांत रहेगा.

ब्रेकअप के बाद दोबारा एंट्री होगी.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं.

किसी पुराने मित्र से मिलना होगा.

रविवार को आप नया काम शुरू करें, तो अपने परिवार के लोगो से सलाह लेकर करें.

वाहन आदि चलाने में सतर्कता बरतें नहीं तो दुर्घटना का योग बन रहा है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

रविवार को आपका दिन धार्मिक कार्य में निकलेगा.

आपका का मन आध्यात्म की ओर झुका रहेगा.

रविवार को आप अपने व्यापार मे किसी अच्छे साथी के संपर्क में आयेंगे.

जिससे आपको कार्य क्षेत्र में नई दिशा प्राप्त होगी

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

रविवार दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव वाला बना रहेगा.

आप व्यवसाय में पार्टनर्स से नुकसान उठा सकते है.

कोई नया काम शुरू ना करें. परिवार में वाद-विवाद से बचें.ॉ

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

रविवार का दिन आपका अच्छा निकलेगा.

कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं.

स्वास्थ्य में सुधार होगा. गुरुवार को परिवार और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.

व्यापार में नई साझेदारी से कोई बड़ा कार्य शुरू कर सकते हैं.

नाराज पत्नी मान जाएंगी और रिश्ते दोबारा सामान्य हो जाएंगे.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे.

आपका रविवार का दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती हैं.

मन अशांत रहेगा और हां वाद-विवाद से खुद को दूर रखें.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

वाद-विवाद से दूर रहें.

परिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनेगी.

परिवार में कोई शादी संबंध हो सकता है.

पत्नी का सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

रविवार को आपको अपने किसी परिचित का दुखद समाचार मिलेगा.

मन शांत रखें और उसके परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें.

व्यापार में बड़ा डिसीजन ना लें.

परिवारिक कलह के कारण मन दुखी रहेगा.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रविवार के दिन आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा.

किसी कार्य के सिलसिले में किसी विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं.

ध्यान रखें कि कार्य पूर्ण होने में संदेह है.

रविवार को परिवार के साथ समय बिताएंगे और पत्नी से संबंध मधुर होंगे.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

रविवार को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

रविवार को किसी कार्य के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है.

यात्रा का योग बन रहा है. ऐसे में वाहन चलाने के दौरान सावधानी बरतें.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.