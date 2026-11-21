Aaj Ka Rashifal 21 November 2026 Horoscope Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार (21 नवंबर 2026) को कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है. द्वादशी तिथि शनिवार को पूरा दिन पूरी रात पार कर के भोर 4 बजकर 57 मिनट तक रहेगी. 21 नवंबर को देर रात 2 बजकर 31 मिनट तक सिद्धि योग रहेगा. शनिवार को पंचक है। 21 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा. शनिवार का दिन कई राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. वहीं, कई राशियों के कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आइए शनिवार का राशिफल जानते हैं.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

परिवार के लोगों से संबंध मधुर रखें और वाणी पर संयम रखें.

शनिवार को आपका बहुत दिन पुराना कार्य बनने से आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा और परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

कोई नया मेहमान परिवार में आ सकता है.

नौकरी व्यापार में लोग आपका सहयोग करेंगे.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

आय के नए स्त्रोत मिलेंगे.

कोई नया वाहन आदि आप ना खरीदें फायदे की जगह नुकसान होगा.

बहुत दिन से कर रहे नौकरी के प्रयास में आज आपको सफलता मिलेगी.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

शनिवार को आपका कोई पुराना विवाद समाप्त होगा.

व्यर्थ का मनमुटाव जो चल रहा था परिवार में वह खत्म होता दिखाई देगा.

परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

शनिवार का दिन आप कोई नया कार्य प्लान कर सकते हैं.

किसी कार्य विशेष के लिए लंबी यात्रा पर जाने का योग बन सकता है, जिससे आगामी समय में आपको लाभ होगा.

व्यापार-व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी.

परिवार में आपसी सामंजस्य की कमी दिखाई पड़ेगी.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन परिवार में आकस्मिक कोई घटना घट सकती है.

इसके कारण परिवार का माहौल बिगड़ सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में घाटा लग सकता है.

कोई नया वाहन आदि आज ना खरीदें

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शनिवार का दिन भागदौड़ से भरा रहेगा.

किसी कार्य विशेष को लेकर लंबी यात्रा आदि पर जाना पड़ सकता है.

यात्रा के दौरान वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें वरना चोट लग सकती है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शनिवार को वाद-विवाद से दूर रहें.

वीकेंड पर व्यापार आदि में बड़ा जोखिम न उठाएं.

कोई बड़ा लेन देन न करें व बड़ी राशि उधार के रूप में किसी को ना दें.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

परिवार में माहौल आपके पक्ष में रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में कोई नई कार्य योजना बन सकती है.

शनिवार को न्यायालय पक्ष में विजय प्राप्त होगी.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

कोई नया वाहन खरीद सकते हैं.

आपका दिन परेशानियों से भरा रहेगा.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.

परीक्षा आदि के परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, जिस कारण मन खुश रहेगा.

कार्यक्षेत्र में अपने लोगों का सहयोग मिलेगा.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

शनिवार को आप ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं.

पत्नी से मतभेद दूर होंगे.

साथ ही कोई नई खुशखबरी आपको मिल सकती है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.