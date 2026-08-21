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Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए शुक्रवार का दिन?

Aaj Ka Rashifal 21 August 2026 राशिफल के अनुसार शुक्रवार का दिन सभी राशियों के लिए मिला-जुला रहने वाला है. शुक्रवार को कुछ राशियों के जातक आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस करेंगे.

By: JP Yadav | Published: August 21, 2026 8:23:30 AM IST

Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए शुक्रवार का दिन?
Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए शुक्रवार का दिन?


Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को कुछ राशियों को आर्थिक क्षेत्र में ठीकठाक मुनाफा होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वहीं कुछ राशियों को पारिवारिक और करुक्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

शुक्रवार को आप अपने स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे.
 आपका मन आध्यात्म की ओर रहेगा.
 आप व्यापार-व्यवसाय में शुक्रवार को परिवर्तन कर सकते हैं.
 परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.
 आपके परिवार के लोग आपके किसी काम का विरोध कर सकते हैं.

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

शुक्रवार को आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
परिवार में आपको सबका सहयोग मिलेगा.
 मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी। धार्मिक कार्य परिवार में संपन्न होंगे.
 किसी विशेष व्यक्ति से शुक्रवार को आप काम के सिलसिले में मिल सकते हैं.
व्यापार-व्यवसाय में जिस कारण आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. 

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
 स्वास्थ बिगड़ सकता है.
किसी कार्य विशेष के चलते आपको बाहर जाना पड़ सकता है.
 कोई नया काम आज शुरू न करें.
 वाद-विवाद से बचें.
 परिवार में आपसी कलह हो सकती है.
व्यापार में नया जोखिम ना लें.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

शुक्रवार के दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा.
व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे.
 कोई नया वाहन आदि खरीद सकते हैं.
 न्यायलय पक्ष में विजय मिलेगी.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

कोई बडा डिसीजन शुक्रवार को न लें वरना हानि उठानी पड़ सकती है.
 व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.
 परिवार में अपनो से मतभेद हो सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शुक्रवार को आपका मन अपने किसी परिचित के व्यवहार से खिन्न रहेगा.
 आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, खान-पान पर ध्यान दें.
 कार्यक्षेत्र में आप परिवर्तन न करें.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शुक्रवार को आप लम्बी यात्रा पर जा सकते हैं.
 स्वास्थ में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.
 यात्रा आदि में सावधानी बरतें.
 व्यापार-व्यवसाय में कोई नया काम शुरू न करें.
 कोई बड़ी रकम उधार में न दें.
 परिवार में अपनों से संबंध मधुर रखें.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

 आप कही बाहर परिवार के साथ जा सकते हैं.
 स्वास्थ्य ठीक रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.
 व्यापार-व्यवसाय में आप कोई नया काम नई साझेदारी से शुरू कर सकते हैं.
 परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का योग बन सकता है.
 पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.
 आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.
 सामाजिक क्षेत्र में आपको अच्छे लोगों का साथ मिलेगा.
 व्यापार-व्यवसाय में नए काम की कार्य योजना बन सकती है.
 आपका परिवार आपके हर निर्णय में साथ होगा.
 नया कोई वाहन खरीद सकते हैं.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

आप स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.
 आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपको विरोधीयों का सामना करना पड़ सकता है.
 व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है.
 आपका मन अशांत रहेगा.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस करेंगे.
 वाद-विवाद से दूर रहें। वाणी पर संयम रखें.
 वाहन आदि के चलाने में सावधानी बरतें.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

शुक्रवार को आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
काम की भागदौड़ से अपने लिए कुछ समय निकालें.
 स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
 कोई बड़ा लेन-देन शुक्रवार को ना करें.
 परिवार में किसी अपने के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे.

Tags: Today Horoscope
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