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Aaj Ka Rashifal 20 September 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, रविवार किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ?

Aaj Ka Rashifal 20 September 2026 Today Horoscope: दैनिक राशिफल के अनुसार, रविवार (20 सितंबर, 2026) का दिन आर्थिक तौर से कुछ परेशानियां सामने आएंगी. व्यापार-व्यवसाय में गिरावट महसूस होगी. अपने मित्रों के साथ आप कहीं बाहर जाने का मन बना सकते हैं. पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी.

By: JP Yadav | Published: September 20, 2026 6:08:24 AM IST

Aaj Ka Rashifal 20 September 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, रविवार किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ?
Aaj Ka Rashifal 20 September 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, रविवार किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ?


Aaj Ka Rashifal 20 September 2026: दैनिक राशिफल के अनुसार, रविवार (20 सितंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. रविवार के दिन कुछ राशियों को व्यवसाय में आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ सकती है, वहीं कुछ राशियां ऐसी हैं, जिन्हें  इस क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा. आइए जानते हैं, सभी राशियों के लिए रविवार का दिन कैसा रहने वाला है?

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

रविवार का दिन आपका सामान्य रहेगा.
आप किसी नए काम के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं.
 यात्रा आदि में अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य में स्थिति ठीक रहेगी. 

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

  व्यापार-व्यवसाय में परिवर्तन करना रविवार आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा.
 कोई नया प्लान मन में चल रहा है तो उसके लिए सही समय इंतजार करें.
 परिवार में रविवार को आपकी बातों को लोग महत्व नहीं देंगे वरना आपका मन अपनों से खतरा हो सकता है.
 पत्नी और बच्चों के लिए रविवार को स्थान परिवर्तन आप कर सकते हैं.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

 पारिवारिक लोगों के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद की स्थिति निर्मित होगी.
 पत्नी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी.
रविवार के दिन कहीं बाहर की यात्रा पर जाए तो वाहन का उपयोग संभाल कर करें वरना आप किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

रविवार को आपको किसी दुखद समाचार का सामना करना पड़ सकता है.
 आप अपने किसी परिचित को खो सकते हैं, जिस कारण आपका मन उदास रहेगा.
रविवार को व्यापार-व्यवसाय में परिवर्तन ना करें, ना ही किसी अपरिचित व्यक्ति को कोई बड़ी धनराशि उधार के रूप में दें.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

 व्यापार-व्यवसाय में किसी बड़ी डील का आप हिस्सा बन सकते हैं.
 साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने का रविवार को आपका मन बन सकता है.
 पत्नी और बच्चों के लिए आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

रविवार को आप कोई बड़ा निर्णय न लें वरना आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है.
 व्यापार-व्यवसाय में अपने परिचित व्यक्ति के साथ ही कोई बड़ी डील न करें वरना आपके साथ धोखा हो सकता है.
 रविवार के दिन आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

 शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए अच्छा समय है.
 परिवार में धार्मिक कार्य का आयोजन होगा.
 कोई नया मेहमान परिवार में आ सकता है.
 पत्नी और बच्चों के साथ दिन आपका अच्छा बीतेगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

 व्यापार-व्यवसाय में रविवार को लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी.
 प्रॉपर्टी में नया निवेश करने का मन बन सकता है.
 परिवार में मांगलिक कार्य का योग बनेगा.
 पत्नी और बच्चों के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

रविवार का दिन आपका शानदार रहेगा.
स्वास्थ्य के हिसाब से आप किसी बड़ी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं.
  किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए नए रास्ते खोलेगी.
 व्यापार-व्यवसाय में आप बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे आपको आगामी समय में लाभ के योग बनेंगे.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

  आपके मन में एक नई उमंग देखने को मिलेगी.
 आप कुछ नया कार्य करने का मन में विचार बना सकते हैं.
इसके कारण आप अपने सहयोगियों से सलाह-मशविरा कर सकते हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

परिवार में चल रहा आपसी विवाद रविवार को खत्म होगा.
 जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा.
 पत्नी और बच्चों के साथ में गिरावट महसूस होगी.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

रविवार का दिन आपके लिए सुखद और शानदार रहने वाला है.
 घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, जिस कारण परिवार का माहौल खुशनुमा होगा.
रविवार को आपकी कोई पुरानी मुराद पूरी हो सकती है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

Tags: Today Horoscope
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