Aaj Ka Rashifal 20 October 2026: कुछ बिजनेसमैन उठाएंगे व्यापार में नुकसान, तो कुछ को मिलेगा परिवार का साथ, किसे मिलेगा धोखा; पढ़िए राशिफल

Aaj Ka Rashifal 20 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, मंगलवार (20 अक्टूबर,2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. जहां कुछ राशियों को मंगलवार को व्यापार-व्यवासय में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं कुछ राशियों का परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा. पढ़िए मंगलवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए आज का दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

मंगलवार को आप किसी नए कार्य का प्लान कर रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए ही रोक दें.

यह समय ठीक नहीं है वरना आपको कुछ घाटा उठाना पड़ सकता है.

परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

मंगलवार का दिन आपका कुछ परेशानियों से भरा रहेगा.

आप किसी कार्य को लेकर चिंतित रहेंगे.

व्यापार-व्यवसाय आपका घाटा हो सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मंगलवार को आप किसी कार्य को लेकर बाहर की यात्रा कर सकते हैं.

मौसमी बीमारियों की चपेट में आप और आपका परिवार आ सकता है.

यात्रा में अपने सामान की हिफाजत रखें.

स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

शेयर मार्केट का काम करते हैं, तो मंगलवार को कोई बड़ा निवेश ना करें.

व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ा निवेश करने से मंगलवार को बचें.

परिवार में पत्नी और बच्चों से झगड़ा हो सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

मंगलवार को आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना होगा.

धिकारी वर्ग से संबंध अच्छे रहेंगे.

परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

मंगलवार को किसी विशिष्ट व्यक्ति के संपर्क में आने से आपका रुका हुआ कार्य शुरू हो सकता है.

मंगलवार को आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

मंगलवार को आप अपने पार्टनर से सतर्क रहें वरना व्यापार-व्यवसाय में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

दफ्तर में वाणी पर संयम रखें, परिवार में कोई दुखद समाचार प्राप्त होगा.

कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना आपके हित में रहेगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

मंगलवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे.

वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी रखें.

व्यापार-व्यवसाय में आप को बड़ी सफलता मिल सकती हैं.

परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में नौकरी में आपके सहयोगियों का आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिस कारण आपका मन अच्छा रहेगा.

परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं.

आप किसी नए कार्य की प्लानिंग कर सकते हैं.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मंगलवार को कारोबार-व्यापार में गिरावट महसूस होगी.

परिवार में मतभेद संपत्ति को लेकर हो सकते हैं.

आपका रुका हुआ कार्य फिर से शुरू हो सकता है.

कोई बड़ी साझेदारी कार्यक्षेत्र हो सकती है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

मंगलवार को आप जिस कार्य के विषय में प्रयासरत हैं

वहां पर आपका वह कार्य मंगलवार को बिगड़ सकता है.

विरोधी वर्ग आपके कार्यक्षेत्र में आपको परेशानी पहुंचा सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

कोई बड़ी पार्टनरशिप होने से आपको व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पैतृक संपत्ति में मंगलवार को आपको अधिकार मिल सकता है.

परिवार में आपसी विवाद के चलते आप मानसिक परेशानी महसूस करेंगे.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.