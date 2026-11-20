Aaj Ka Rashifal 20 November 2026 Horoscope Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है. 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाएगा. एकादशी तिथि शुक्रवार को पूरा दिन और पूरी रहेगी और इसके बाद शनिवार सुबह 6 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. 20 नवंबर को पूरा दिन पूरी रात पार कर के भोर 4 बजकर 56 मिनट तक वज्र योग रहेगा. साथ ही शुक्रवार को पूरा दिन पूरी रात पार कर के शनिवार सुबह 6 बजकर 51 मिनट तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा. आइए जानते हैं शुक्रवार का राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

शुक्रवार को परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

आप पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा. आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपका बड़ा उलझा रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ी आर्थिक गिरावट महसूस होगी, जिस कारण मानसिक चिंता बनी रहेगी.

आप पत्नी और बच्चों को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

आप कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं.

शुक्रवार का दिन व्यापार-व्यवसाय में विरोधी आपके काम को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे.

शुक्रवार को आपके बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिस कारण कुछ परेशानी महसूस होगी.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपका खुशमिजाज रहने वाला है.

कोई सुखद समाचार आपको मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

आप किसी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

पारिवारिक समस्याओं में बड़ी राहत मिलेगी.

पत्नी से चल रहा मतभेद दूर होंगे.

शुक्रवार को वाहन आदि चलाने में सावधानी रखें.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे.

पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिस कारण मन अशांत रहेगा.

रुके हुए कार्यों में आज सफलता प्राप्त होगी.

आप किसी लंबी यात्रा पर काम के सिलसिले में जा सकते हैं.

परिवार में माहौल आपके पक्ष में रहेगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन थोड़ा संभल कर चलें.

कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें.

किसी भी व्यक्ति की बातों में ना आएं, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन कोई नया वाहन खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी.

साथ ही प्रॉपर्टी आदि में बड़ा निवेश करने का मन आपका बन सकता है.

किसी व्यक्ति को बड़ी धनराशि उधार देना आपके लिए हानिकारक रहेगा.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

परिवार में किसी मांगलिक कार्य के योग बन सकते हैं.

पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने आप जा सकते हैं.

दिन आपके लिए कोई बड़ी राहत लेकर आने वाला है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आप कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

यात्रा आदि में अपने सामान की रक्षा करें.

साथ ही वाहन आदि के प्रयोग में सतर्कता रखें.

परिवार में माता-पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

न्यायालय पक्ष में चल रहे वाद- विवाद में आपको विजय मिलेगी.

सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व कायम रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी पार्टनरशिप में आप सहभागी हो सकते हैं.

पत्नी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता बनी रहेगी.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

शुक्रवार को व्यापार-व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं.

कहीं से पुराना रुका हुआ धन मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ी पार्टनरशिप डील हो सकती है, जिससे आर्थिक स्रोत के नए रास्ते बनेंगे.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.