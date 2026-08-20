Home > एस्ट्रो > Aaj Ka Rashifal 20 August 2023: मेष से मीन तक किसे मिलेगा व्यापार में लाभ, किसे आएगा नौकरी का ऑफर

Aaj Ka Rashifal 20 August 2023: मेष से मीन तक किसे मिलेगा व्यापार में लाभ, किसे आएगा नौकरी का ऑफर

Aaj Ka Rashifal 20 August 2026 राशिफल के अनुसार गुरुवार (20 अगस्त, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. गुरुवार को कुछ राशियों को बड़ी व्यवसाय में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

By: JP Yadav | Published: August 20, 2026 8:34:52 AM IST

Aaj Ka Rashifal 20 August 2023: मेष से मीन तक किसे मिलेगा व्यापार में लाभ, किसे आएगा नौकरी का ऑफर
Aaj Ka Rashifal 20 August 2023: मेष से मीन तक किसे मिलेगा व्यापार में लाभ, किसे आएगा नौकरी का ऑफर


Aaj Ka Rashifal 20 August 2026 राशिफल के अनुसार गुरुवार (20 अगस्त, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. गुरुवार को  कुछ राशियों को बड़ी व्यवसाय में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. राशिफल के अनुसार, गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को मेष और वृषभ राशि सहित कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है वरना बड़ा नुकसान हो सकता है. वहीं कुछ राशियों को स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है या किसी साजिश का शिकार बन सकते हैं.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

गुरुवार को आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं.
 व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.
 कोई बड़ी पार्टनरशिप होने से आपको व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा.
 स्वास्थ्य ठीक रहेगा व पैतृक संपत्ति में गुरुवार को आपको अधिकार मिल सकता है.

You Might Be Interested In

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

 व्यापार-व्यवसाय में गुरुवार को कोई बड़ा परिवर्तन करना हानिकारक हो सकता है.
 परिवार में किसी अपने के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.
 वाहन के उपयोग में सावधानी बरतें.
लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत के दौरान वाणी पर संयम रखें.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

गुरुवार का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.
 स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव बना रहेगा.
 परिवार में किसी अपने के व्यवहार के कारण मन अशांत रह सकता है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

 अपने पार्टनर से सतर्क रहें नहीं तो व्यापार-व्यवसाय में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.
 वाणी पर संयम रखें, परिवार में कोई दुखद समाचार प्राप्त होगा.
गुरुवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.
किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.
किसी व्यक्ति विशेष से मिलना होगा, जिससे आगामी समय में लाभ के योग बनेंगे.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

 आप व्यापार-व्यवसाय में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.
 कोई बड़ी डील या पार्टनरशिप गुरुवार आपको मिल सकती है.
 परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा.
 मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

गुरुवार को आपके मन में अच्छे विचार आएंगे.
 स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और खानपान का ध्यान रखें.
 आप जिस कार्य के लिए कुछ दिनों से परेशान है. गुरुवार को वह काम होता हुआ दिखाई देगा.
 आपको अपने मित्रों से धोखा मिल सकता है.
व्यापार में बड़ा लेन-देन सोच विचार कर करें.
 यात्रा आदि में सावधानी बरतें.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

 आप नया वाहन खरीद सकते हैं.
गुरुवार को आप बहुत दिनों से चल रहे काम की टेंशन से मुक्त हो सकते हैं.
गुरुवार को आपको कोई बड़ा जॉब या व्यापार में बड़ा ऑफर मिल सकता है.
इससे परिवार में भी माहौल अच्छा रहेगा.
 बच्चे और पत्नी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

  व्यापार-व्यवसाय में इस समय आर्थिक स्त्रोत बिगड़ने से आप आर्थिक तौर से परेशान हो सकते हैं.
 पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
कार्य विशेष के लिए बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.
गुरुवार को आप सकारात्मक उर्जा से भरपूर रहेंगे.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

गुरुवार का दिन आप प्रशासनिक कार्य में उलझ सकते हैं.
 कोई पुराना विवाद सामने आ सकता है.
 व्यापार-व्यवसाय में हानि का सामना करना पड़ सकता है.
 वाहन के उपयोग में सावधानी बरतें.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

गुरुवार का दिन आप वाहन को चलाने में सावधानी बरतें.
वरना कोई दुर्घटना की संभावना बन सकती है.
 स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है.
 व्यापार-व्यवसाय में गिरावट महसूस होगी.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

गुरुवार का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.
स्वास्थ्य को लेकर आप कुछ परेशान रह सकते हैं.
आपका मन अशांत रहेगा.
 पारिवारिक समस्याओं के चलते आज आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

गुरुवार का दिन आपका कुछ परेशानियों से भरा रहेगा.
 आप किसी कार्य को लेकर चिंतित रहेंगे.
 व्यापार-व्यवसाय नहीं आपका लॉस हो सकता है.

 

Tags: Today Horoscope
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

August 19, 2026

क्या खाने से पेट ठंडा रहता है?

August 19, 2026

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

August 19, 2026

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा?

August 18, 2026

इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?

August 18, 2026
Aaj Ka Rashifal 20 August 2023: मेष से मीन तक किसे मिलेगा व्यापार में लाभ, किसे आएगा नौकरी का ऑफर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Rashifal 20 August 2023: मेष से मीन तक किसे मिलेगा व्यापार में लाभ, किसे आएगा नौकरी का ऑफर
Aaj Ka Rashifal 20 August 2023: मेष से मीन तक किसे मिलेगा व्यापार में लाभ, किसे आएगा नौकरी का ऑफर
Aaj Ka Rashifal 20 August 2023: मेष से मीन तक किसे मिलेगा व्यापार में लाभ, किसे आएगा नौकरी का ऑफर
Aaj Ka Rashifal 20 August 2023: मेष से मीन तक किसे मिलेगा व्यापार में लाभ, किसे आएगा नौकरी का ऑफर