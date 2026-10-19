Aaj Ka Rashifal 19 Oct 2026: आज मिलेगी नौकरी, रुका हुआ धन मिलेगा वापस, ऑफिस में होगा किसी से अफेयर; पढ़ें दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 19 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार,सोमवार (19 अक्टूबर,2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए बेहद खास रहने वाला है. कई राशि के जातकों को सोमवार को करियर और कारोबार में संघर्ष करना पड़ सकता है. साथ ही कई राशि के जातकों को सोमवार को प्यार मिल सकता है. आइए राशिफल से जानते हैं कि सोमवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है?

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

सोमवार का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

कार्यक्षेत्र में अपने सहयोगी पार्टनर से विवाद हो सकता है.

आप जिस कार्य की लिए प्रयासरत हैं, वह कार्य बिगड़ सकता है.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

परिवार में किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

सोमवार का दिन आपके लिए आपके अनुकूल रहेगा.

परिवार में सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. मित्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.

किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा, जिसके साथ आप बड़ा काम शुरू कर सकते हैं.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

नौकरी के लिए यदि प्रयासरत हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी.

व्यापार-व्यवसाय में भी सोमवार को आपको ऑफर मिल सकता है.

सोमवार को किसी अपरिचित व्यक्ति की बातों को सुनकर आप अपने पार्टनर पर कोई झूठा आरोप लगा सकते हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

इस कारण आपका पार्टनर आपसे चिढ़ सकता है.

दूसरों की बातों पर भरोसा ना करें.

अपने साथी के साथ सौम्य व्यवहार रखें वरना आपका संबंध बिगड़ सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

सोमवार को आपका दिन अच्छा रहेगा.

परिवार में पत्नी और बच्चों से चल रहा मतभेद दूर होगा.

कोई नया बड़ा कार्य आपको कार्यक्षेत्र में मिल सकता है.

बड़ी डील पार्टनरशिप आप कर सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

सोमवार को स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

कार्य विशेष के लिए लंबी यात्रा पर जा सकते हैं.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

सोमवार को कहीं जाने से परहेज करें. अगर जाना ही पड़े को यात्रा में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

परिवार में आकस्मिक कोई घटना घट सकती है, जिस कारण परिवार का माहौल बिगड़ सकता है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

सोमवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.

पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

आपके साथी अपने मन की दबी बात आप से बोल सकते हैं.

अपने प्रेम का इजहार सोमवार को आपके सामने कर सकते हैं, जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

किसी विशेष बात को लेकर आप सोमवार को मानसिक तौर से परेशान रह सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में कोई नया कार्य आज शुरू ना करें.

दोपहर बाद परिवार के साथ आनंद के क्षण बिताएंगे.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को आप अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.

व्यापार में कोई बड़ा जोखिम सोमवार को ना उठाएं.

परिवार में पत्नी से मतभेद हो सकते हैं.

भाई भतीजे से किसी बात को लेकर विवाद बन सकता है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

सोमवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.

पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में आपको सफलता मिल सकती है.

ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ हो सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कोई नया कार्य शुरू हो सकता है

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

सोमवार का दिन परेशानियों से भरा रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में सोमवार को घाटा लग सकता है.

कोई नया वाहन अथवा घर ना खरीदें.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.