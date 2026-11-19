Aaj Ka Rashifal 19 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, गुरुवार (19 नवंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए खास रहने वाला है, जहां कुछ राशियों को स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, तो वहीं, कुछ राशियों के परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है. पढ़िए गुरुवार का राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं.

हो सकता है कोई पुराना रोग उभर कर सामने आए, जिस कारण आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है.

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

घर परिवार की कुछ परेशानियों को लेकर आप परेशान रह सकते हैं.

किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हो सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ी धनराशि किसी को ना दें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

गुरुवार को आप अपनी पत्नी बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, जिस कारण परिवार में शानदार माहौल बनेगा.

आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको कार्यक्षेत्र में लाभ होगा.

साथ ही पत्नी बच्चों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, परिवार के लोग भी आपके पक्ष में होंगे.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

गुरुवार को आप अपनी वाणी पर संयम रखें वरना आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ जाएगा.

वाद-विवाद से दूर रहें, पारिवारिक झगड़े से भी दूर रहें.

अच्छी बात यह है कि कुछ बातों को लेकर जो पुराना विवाद चल रहा है, वह दूर हो सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

गुरुवार को आपके विरोधी बढ़ जाएंगे.

हो सकता है कुछ सामाजिक फैसले आप के विरोध में जाएं, जिस कारण आप व्यर्थ के वाद-विवाद में उलझ सकते हैं.

वाणी पर संयम रखें. जिस कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव रहेगा.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

अच्छा होगा किसी के विवाद से दूर रहें, उसमें न उलझे वरना आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं.

गुरुवार का दिन आपका सामान्य रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं.

आपको कहीं से बड़ा ऑफर मिल सकता है.

मौसम के हिसाब से किसी मौसमी बीमारी से आप पीड़ित तरह सकते हैं, इस कारण मन अशांत रहेगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

गुरुवार को आप अपनी किसी आदत के कारण भारी नुकसान में पड़ सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में आपके पार्टनर आपका साथ छोड़ सकते हैं.

किसी नए कार्य की कार्य योजना बिगड़ सकती है.

परिवार में मतभेदों के चलते, विरोधी वर्ग इसका लाभ उठा सकते हैं.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

गुरुवार को आप किसी लंबी यात्रा आदि पर जा रहे हैं, तो अपने सामान की हिफाजत करें.

कोई रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है, इस कारण मन प्रसन्न रहेगा.

साथ ही व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में नौकरी में आपके सहयोगी वर्ग का आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिस कारण आपका मन अच्छा रहेगा.

गुरुवार को आप किसी नए कार्य की प्लानिंग कर सकते हैं.

परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं.

ध्यान रखें कि कोई भी परिवर्तन आपके लिए ठीक नहीं होगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

गुरुवार को आप अपने पुराने घर में चेंज कर सकते हैं.

साथ ही परिवार के लोगों के साथ प्रॉपर्टी आदि में बड़ा निवेश करने का मन बना सकते हैं.

परिवार में पैतृक संपत्ति आदि को लेकर कोर्ट-कचहरी जाना पड़ सकता है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

बच्चों की पढ़ाई आदि की टेंशन को लेकर आप नया घर बदल सकते हैं.

इस फैसले से परिवार में माहौल बिगड़ सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में कुछ नया करने का भी प्रयास ना करें.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

गुरुवार को कुछ बातों को लेकर आपका आपकी पत्नी से वाद-विवाद हो सकता है.

इसके अलावा माता-पिता भाइयों से भी आपका विवाद हो सकता है.

कुल मिलाकर गुरुवार का दिन आपके अनुकूल नहीं है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.